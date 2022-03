Ubisoft tiene novedades para los amantes de Rainbow Six

Ubisoft inundó el mercado de novedades ayer. Primero anunció el comienzo de la séptima temporada de Rainbow Six Esports y luego el arribo del primer episodio de la quinta temporada de The Crew 2: American Legends.

El sexto año de competencia deportiva de Tom Clancy's Rainbow Six concluyó en Estocolmo, Suecia, con la victoria del equipo estadounidense Team SoloMid (TSM) FTX frente al ruso Team Empire. El resultado fue un definitivo 3-1 para los vencedores, que dominaron los dos primeros mapas y liquidaron la serie en el escenario Villa.



Cuándo sale la nueva temporada de Rainbow Six Siege

El nuevo ciclo de torneos comenzará hoy, cuando se escuchen los primeros disparos virtuales en Asia. Luego será el turno de la división sudamericana el 23 de este mes. La temporada 7 concluirá en 2023 con el Six Invitational, con fecha y sede a definir. Por otro lado, se confirmó que la Copa del Mundo de este Esport se suspenderá hasta 2023 por la incertidumbre que todavía genera la pandemia de coronavirus.

Tom Clancy's Rainbow Six es una franquicia de juegos FPS nacida en 1998. La edición Tom Clancy's Rainbow Six Siege se utiliza para la faceta competitiva, que reparte US$ 3 millones en premios.

Al mismo tiempo, Ubisoft informó que el primer episodio de la quinta temporada de The Crew 2: American Legends está disponible desde hoy. El videojuego de conducción de mundo abierto permite, no solo manejar automóviles y motocicletas, sino también lanchas y aviones.

En esta oportunidad, el lanzamiento abrirá los Archivos, donde los jugadores obtendrán pistas y recuerdos. Con esos datos, recorrerán Estados Unidos en búsqueda de nuevos vehículos para agregar a su colección. Habrán disponibles recompensas gratuítas y premium que incluyen, entre otros, al Ford Mustang Fastback Stunt Edition o el Chevrolet Corvette C7 ZR1 2019m entre otros.