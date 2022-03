Creó una lámpara de agua y ganó el oro en el “Mundial” de los inventores

Germán exhibe el invento con el que ganó la medalla de oro en el “Mundial” de los inventores.

Germán Nagahama Schell es un argentino de 45 años que ganó la medalla de oro de la Exposición Internacional de Invenciones de Ginebra, Suiza, en la categoría de Seguridad, por un nuevo sistema de emergencia que usa lámparas de agua.

Nagahama ganó en “el mayor evento anual del mundo dedicado exclusivamente a la invención”, según explica la página web de la feria, que este año organizó su edición número 48 de forma virtual y el argentino se inscribió en febrero para participar con su lámpara de agua.

“Mi invento consiste en rescatar una tecnología vieja. Fue la primera forma en que el humano descubrió la electricidad, que es una pila de volta. Trasladando ese concepto a lo que hoy la tecnología ha avanzado, hice esto", señaló Germán en diálogo con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News).

-El agua es gran conductora de electricidad, ¿te dijeron que no iba a funcionar?

-Sí, cuando empecé averiguaciones para dimensionar el amplificador de corriente o cómo fusionar los LED. La mayoría me decía que no lo iba a poder hacer, que no usara agua porque no es buen oxidante, que mejor usara ácidos y otros elementos. El objetivo era no usar medios contaminantes ni sustancias que contaminaran o fueran difíciles de obtener.

-Por el momento la lámpara se puede usar para un corte de luz o en áreas donde no hay acceso a la electricidad. Me gusta mucho la pesca, es ideal para esa actividad, camping o lugares donde no hay suministro eléctrico. Incluso el premio se dio en función de su utilidad en seguridad. Para un auto, un accidente o inconvenientes, el agua es un elemento a disposición en casi todos lados.

-¿Cómo llegaste al concurso?

-El desarrollo de la lámpara lleva unos años, pero tenía problemas en la comunicación para hacer conocer el invento. Más que nada para llamar la atención de empresas que quieran desarrollarlo. Me inscribí en el foro argentino de inventores en la feria internacional más grande que se hace en Suiza, ya que en esa ciudad está la OMPI, que es el organismo internacional que nuclea a todas las patentes del mundo. Es la feria más importante de inventos a nivel mundial.

-¿Qué costo tiene?

-Soy inventor particular, tengo un comercio de barrio, no tengo los recursos ni los medios como para fabricar un elemento así, por eso la difusión es importante. Ganar el concurso fue un impulso enorme para el proyecto, porque hay muchas empresas que se están enterando y gracias a eso puede ser que podamos desarrollarlo para que las personas lo puedan adquirir. Mis proyecciones son que valga lo mismo que una lámpara con batería recargable.

-Hay sociedades donde los inventores son casi héroes nacionales. Acá tenemos al señor Arcusin con la jeringa, hay otras sociedades donde estas personas debieran ser próceres. Son personas que a través de la inventiva generan productos a escala mundial. En Argentina hay buenas ayudas, pero tampoco es una actividad muy desarrollada o conocida. Hay muy buenos inventores y muy buenos inventos argentinos, sin dudas.