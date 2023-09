¿Cómo usar WhatsApp Web en tu celular? Un secreto que te sacará de apuros

WhatsApp es la aplicación de mensajería más usada en el mundo, y una de sus funciones más prácticas es WhatsApp Web, que te permite acceder a tus chats desde una computadora. Pero ¿sabías que también puedes usarlo en tu celular? Sí, aunque con algunas restricciones importantes.

Para usar WhatsApp Web en tu celular, tienes que abrir el navegador de tu dispositivo móvil y entrar al sitio web. Luego, tienes que seguir el mismo procedimiento que en una computadora, que consiste en escanear el código QR que se muestra en la pantalla usando la cámara de tu smartphone.

Es importante que sepas que WhatsApp Web en el celular no funciona igual que en una computadora. La principal diferencia es que esta opción no se puede usar para una sola persona, sino que necesita que dos personas participen. Es decir, no puedes usarlo en tu propio dispositivo móvil.

Además, no puedes acceder a tu propia cuenta de WhatsApp de esta forma. El proceso de conexión se hace mediante la cámara y el código QR, lo que impide que alguien pueda usar su propia cuenta en su propio dispositivo móvil de esta manera, según informa Voces Críticas.

WhatsApp Web en el celular: dos cuentas en un mismo dispositivo

WhatsApp Web en el celular te permite manejar dos cuentas diferentes de WhatsApp al mismo tiempo. Esto puede ser muy útil en situaciones en las que te quedas sin batería y no tienes un cargador a mano. Usando el dispositivo de un amigo, puedes seguir comunicándote con los contactos de ambas cuentas.

El proceso para tener WhatsApp Web en el celular es parecido tanto en dispositivos Android como en iOS. Los pasos son abrir el navegador del smartphone, ir al sitio web de WhatsApp Web y activar el 'Modo escritorio' o 'Vista ordenador' en las opciones del navegador. Después, se escanea el código QR que aparece en la pantalla con la cámara del teléfono para activarlo.

Es importante que recuerdes que al usar esta plataforma de chat en el celular, la cuenta de este servicio de mensajería queda clonada o duplicada, lo que significa que está funcionando tanto a través de la aplicación original como de la opción activada en el dispositivo ajeno.