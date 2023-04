ChatGPT: una herramienta increíble para los estudiantes

Fuente: Pexels.

El mundo digital ha transformado la forma en que los estudiantes aprenden y se comunican y este 2023 ha mostrado una verdadera revolución gracias a la Inteligencia Artificial, claro que siempre puede ser sinónimo de algo positivo o no...

Una de las herramientas más innovadoras que ha surgido es el ChatGPT, una tecnología que puede ayudar a los estudiantes de diversas formas, desde la resolución de problemas hasta la simplificación de una investigación. Si bien en muchos países se cuestiona el uso de la herramienta en los ámbitos educativos, quizá lo coherente sería empezar a convivir con ella para realizar una utilización correcta de la misma, lo que ha pasado también en diversos establecimientos educativos de los distintos niveles al rededor del mundo.

Beneficios de ChatGPT

El ChatGPT es una herramienta accesible para los estudiantes de cualquier nivel educativo. Uno de los principales beneficios de esta tecnología es que permite a los alumnos acceder a información en tiempo real. Por ejemplo, si un chico tiene dudas sobre un tema específico, puede simplemente ingresar la pregunta en el bot y recibir una respuesta inmediata, lo que reduce la necesidad de buscar información en línea y ahorra tiempo valioso para el alumnado.

Otro beneficio del ChatGPT es que es altamente personalizable. Los estudiantes pueden ajustar el lenguaje y el tono del bot para que se adapte a sus necesidades específicas. Además pueden pedir ayuda en una amplia variedad de temas, desde matemáticas hasta biología, y recibir respuestas en un formato que sea fácil de entender y seguir.

Otro beneficio del ChatGPT es que puede ayudar a los estudiantes a mejorar sus habilidades de escritura y comunicación porque al interactuar con asistente, los estudiantes pueden aprender cómo redactar preguntas claras y precisas, así como estructurar respuestas efectivas.

Lo que no se debe hacer con ChatGPT

Hay ciertas cosas que los estudiantes no deben hacer al usar el ChatGPT. En primer lugar, no deben depender completamente de esta tecnología para resolver sus problemas. Aunque esta herramienta es útil, no puede reemplazar el aprendizaje y la investigación independientes. Otro problema que presenta es que los alumnos siempre deben verificar la información que les proporciona este asistente y no dar por seguro lo que escribe, ya que aún puede tener fallas.

El ChatGPT es una herramienta poderosa que puede ayudar a los estudiantes a mejorar su aprendizaje y sus habilidades de comunicación. Al mismo tiempo, es importante recordar que el Chat GPT no es una solución completa para el aprendizaje y la investigación independientes.