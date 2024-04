ChatGPT eliminó la necesidad de registro para obtenerlo

El universo de los chatbots ha evolucionado notablemente. El primero en nacer fue ChatGPT, de OpenIA, y así se convirtió en la única opción destacada en inteligencia artificial accesible de manera gratuita. Sin embargo, el panorama ha cambiado con la llegada de alternativas como Gemini de Google y Claude de Anthropic. Aunque prometedoras, estas opciones comparten una característica: requieren registro.

OpenAI ha dado un paso significativo al eliminar esta barrera de ingreso. La empresa, liderada por Sam Altman, busca facilitar la experiencia de todos con la IA. Ahora, ChatGPT puede utilizarse sin necesidad de registrarse, democratizando su acceso.

Cómo empezar sin registro

Hasta hace poco, al ingresar a chat.openai.com, se solicitaba iniciar sesión o registrarse. Esto es cosa del pasado. Ahora, al acceder, nos recibe un simple "How can I help you today?". Desde ese momento, la conversación con el bot comienza de inmediato, sin trámites adicionales.

Fuente: Pexel / Sanket Mishra

Esta decisión no solo simplifica el acceso, sino que puede impulsar el crecimiento de usuarios de ChatGPT. En un mercado cada vez más competitivo, mantener su posición de liderazgo es crucial. Recordemos que OpenAI fue pionera en este campo en el 2022, y otros competidores han respondido rápidamente.

Consideraciones

Es importante tener en cuenta ciertos detalles al utilizar ChatGPT sin registrarse. En primer lugar, accederemos al modelo subyacente gratuito, GPT-3.5. Aunque potente, técnicamente es inferior en comparación con GPT-4. Además, no podremos conservar el historial de chat ni acceder a funciones adicionales.

Por ejemplo, la versión móvil de ChatGPT, que aún no permite el uso sin registro, incluye funciones como dictado por voz y conversación hablada con el modelo. Asimismo, las ventajas de la opción de pago no estarán disponibles. OpenAI no especifica si existe un límite de respuestas para usuarios sin cuenta.

Pexels / Patrick Gamelkoorn

La apertura de OpenAI al permitir el uso de ChatGPT sin cuenta es un paso hacia una mayor accesibilidad y democratización de la IA. Eliminar la barrera del registro amplía el alcance de esta tecnología a un público más amplio, brindando la oportunidad de experimentar sus beneficios sin complicaciones.

El acceso sin restricciones a herramientas como ChatGPT podría marcar el comienzo de una nueva era en la conversación humana-máquina. Con cada vez más personas utilizando estas tecnologías de manera fácil y sin obstáculos.