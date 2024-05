"Ver que bajan las ventas de medicamentos es realmente preocupante"

Hay en la Argentina un proceso de larga data que marca una baja de ventas. Según los integrantes de la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), la caída fuerte comenzó el 1 de julio de 2022, cuando renunció el exministro Martín Guzmán a la cartera de Economía.

"Fueron 18 meses, hasta el 31 de diciembre de 2023. De ahí, un solo mes fue positivo: diciembre del 2022, y esto por las ventas de las fiestas navideñas", indica Salvador Femenía, vocero de la institución. "A partir de la asunción de Milei, ni siquiera las fiestas pudieron dar vuelta la negatividad de las compras", agrega.

Femenía asegura que "se ha propuesto un ajuste muy fuerte para terminar con esta inercia inflacionaria que nos ha pegado muy duro en diciembre, enero, febrero y marzo.

"Abril también, porque aunque sea una baja más atenuada, se suma a lo anterior. Venimos sufriendo políticas no acertadas, con mucha distorsión de los referentes macroeconómicos que han pegado al poder adquisitivo, y también al nivel de producción".

Teniendo en cuenta que la industria nacional depende mucho del mercado interno, como el comercio, el 70% de la oferta proviene de las PyMES. "Muchos factores contribuyeron para que hoy estemos en una situación y un planteo que hace el gobierno para bajar la inflación. Por ahora baja, pero sigue siendo alta. Y nos preocupa no ver en lo inmediato una recuperación de la actividad", sostiene Femenía. Sin embargo, no es eso lo peor: "Es preocupante que la baja de consumo esté presente también en las farmacias, con un 18,5% este mes respecto del mes pasado", advierte.

Si bien el 2024 arrancó con una fuerte caída de ventas de alimentos, la baja de ventas en las farmacias arrojó un 40% menos en enero: todo un récord, si se tiene en cuenta que se trata de productos de consumo esencial, como son los medicamentos.

"Preocupa porque es un rubro necesario, y la gente no ha tenido poder adquisitivo para hacerle frente. Preocupa, además, porque es el sector pasivo el que más medicamentos consume, y el que menos posibilidades tiene para satisfacer lo que necesita", explica el vocero de la CAME.

"No vemos una salida en lo inmediato para estos rubros, en tanto y en cuanto no se pueda recuperar el poder adquisitivo de los consumidores. No tenemos en claro cómo se va a producir la mejora, porque hay que generar un escenario donde haya confianza para invertir, que genere empleo, que haya mejoras, que aumente la productividad", se lamenta.

En palabras de Femenía, "habrá que esperar y ver qué manda el presidente para aprobar en el Congreso. Vamos a ver si se aprueba este primer paquete, si bien hay cosas con las que sí estamos de acuerdo". El vocero detalla que hace falta un contexto político diferente de apoyo, y no de diferencias".

Que hay que buscar las formas de que todos los sectores políticos puedan tener coincidencias en puntos que beneficien a la producción. "Por ahora vemos que se discuten cuestiones coyunturales y de reformas, pero todavía no vemos un conjunto de políticas que marquen hacia dónde va el país", reflexiona.

El Banco Central y la dolarización

Salvador Femenía reflexiona acerca del peso argentino, y del valor del Banco Central como organismo de crédito. "Argentina tiene que tener una moneda. Si nuestro problema principal es que no tenemos una moneda creíble, o que tenemos déficit fiscal, o lo que sea que origine la problemática, el Gobierno nacional debe tener la capacidad para solucionar la moneda".

"Necesitamos una moneda. No soy especialista en economía, pero la dolarización puede traer algunos beneficios, o algunas cuestiones contrarias que en épocas de crisis no nos darían independencia para actuar en el mercado", piensa Femenía.

"Soy un convencido de que la Argentina tiene que tener su moneda, pero una moneda saneada. Sobre todo, para hacer una política anticíclica, porque siempre vamos a depender de la divisa extranjera", culmina el vocero de la CAME.