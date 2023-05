Desde siempre fue difícil encontrar alquileres que acepten nuestras propias disposiciones, pero aún más difíciles que nos acepten cuando tenemos mascotas. El procedimiento para que muchos propietarios entiendan que un perro o un gato, es parte de la familia, no se logra con facilidad y, en ocasiones, se vuelve imposible negociar la estadía de un animal.

Pero al analizar esta situación, el Sindicato de Trabajadores Caninos consideró que es hora de cambiar las cosas. Entonces, se conoció que "prepara una iniciativa para facilitar la admisión de perros y gatos en viviendas en alquiler".

Matías Tomsich, representante del Sindicato de Trabajadores Caninos, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y contó de qué se trata la iniciativa.

“Lo que planteamos hoy en día es que hay familias multiespecie. Hoy nuestros perros y gatos pasan a ser miembro de la familia y sabemos que estamos en una situación muy compleja, ya alquilar es complicado pero si tenés un perro o un gato, es mucho más complicado, porque los portales ya dicen que no se aceptan mascotas. Entonces en la discusión de alquileres, no se estaba tocando el tema que involucra a muchos compañeros del sindicato, pero también a vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Un dato para tener en cuenta, solo en Capital Federal 1 de cada 3 porteños tiene un gato o un perro. Hay un millón de mascotas en la ciudad de Buenos Aires y el 60% son inquilinos. O sea que la problemática es muy grande y en la Legislatura no se esté viendo, por eso anunciamos el proyecto del sindicato".

A partir de esta situación, desde el Sindicato comentaron que comenzaron a indagar un poco más sobre esto y contaron que "cuando algunos propietarios decían que "aceptaban perros, luego los que se quejaban eran los vecinos". Si bien existen muchos animales que pueden ser dañinos o tener inconvenientes, hay muchos otros que están bajo un cuadro de ansiedad. "Cuando el perro queda solo en la casa, te vas a trabajar y el perro se queda llorando" y por ese motivo que pueden ladrar y no dejar en paz a los vecinos. En este sentido, ellos proponen "capacitaciones obligatorias gratuitas para inquilinos, tutores de perros y gatos para que puedan aprender algunas cuestiones básicas de la tenencia responsable, de comportamiento canino y para que esas cosas no sucedan".

¿Cómo comenzaron a difundir sus ideas?

Tomsich reveló que el primer departamento de la provincia en usarlo fue Capital porque "tenemos un fuerte vínculo en la legislatura, desde el sindicato presentamos varios proyectos a nivel ciudad que tienen que ver con nuestra actividad o con el bienestar del perro, por eso arrancamos acá, pero nos ha escrito gente de otras partes del país, sabemos que en Mendoza pasa lo mismo, así que seguramente lo haremos federal. Seguramente también lo vamos a proponer para que lo tome el Congreso. El problema de alquiler es complicado en todo el país y con perros o gatos es mucho más”, concluyó.