"Las leyes para jubilados que se están tratando no lograrán una recuperación real"

"Envié el DNU, porque ahora se viene la recuperación para los jubilados". Las palabras del presidente Javier Milei parecen promisorias y positivas, en medio de una macroeconomía que se va recuperando, precios que en general van bajando cada vez más, y una proyección internacional que augura buenos tiempos.

Sin embargo, la historia reciente del valor de las jubilaciones es más bien gris oscuro: según entendidos, la caída importante del valor de pensiones y jubilaciones comenzó en 2017, cuando Macri suspende y cambia la Ley, se piden los decretos, y desde allí nunca más pudo ganarle a la inflación. A diciembre de 2023, la pérdida acumulada es muy grande.

Adrián Tróccoli, abogado previsional

Adrián Tróccoli es abogado previsional, y asegura que "las leyes que hoy están en tratamiento no pretenden una recuperación real. Hubo tres cambios de leyes, y hablar de recuperación exige una definición de dicho concepto, porque en campaña se habló de recuperación y de que había que mejorar la Ley de Movilidad".

"Lo único que tiene que hacer esa ley es garantizar que los jubilados no vuelvan a perder, y en eso el DNU fue muy bueno. Las proyecciones a junio dicen que, con los aumentos de mayo de un 11%, más el de junio, más el que hubo en abril, hubo cierta recuperación. En mayo recuperaría un par de puntos, en junio uno o dos puntos, y allí llegaríamos a valores de enero".

Si el jubilado está mejor que en marzo, sí se puede hablar de 'recuperación', indica Tróccoli, ante los micrófonos de Círculo Político, por Ciudadano News 91.7. Los conductores Daniel Gallardo, José Urrutia y Martín Gastañaga consultaron acerca de la similitud entre movilidad e inflación, a lo que el abogado respondió que "es algo muy bueno, pero no es lo mejor.

"Y si no es mejor que la inflación, no puede recuperar. Es allí donde haría falta una nueva ley, un nuevo proyecto, además de los 12 proyectos que ingresaron y los 4 que tuvieron dictamen de comisión. Es decir, los diputados no se pudieron poner de acuerdo sobre lo que había que hacer".

"Uno de los proyectos, que cuenta con dictamen de la mayoría, pretende aplicar la misma fórmula que se aplicaba con Alberto Fernández, bajo una lógica que no comparto. Era una buena ley, y en períodos en que no había una inflación tan grande iba a poder recuperar el poder adquisitivo, igual que habían mejorado las jubilaciones en épocas de Cristina Fernández", explica el entrevistado. "Esa fórmula daba una ganancia de hasta un 2% por año para los jubilados frente a la inflación.

Para recuperar todo lo que se perdió harán falta casi 20 años, por lo que decir que habrá recuperación instantánea es un disparate. Tienen que recuperar el poder adquisitivo ya mismo", apura Tróccoli.

Jubilados versus Milei

El abogado previsional recuerda que "cuando Milei estaba en campaña sostenía que el tema previsional era un problema de segunda generación. Decía que el problema del sistema previsional no estaba en lo previsional, sino en el trabajo. Que cuando el mercado laboral se corrigiera, no habría más sueldos en negro". El único detalle, puntualiza el entrevistado, es que esto se daría en un mercado laboral sano, cuando entraría más dinero a la caja como para poderles pagar mejor a los jubilados.

"Creo que en esto estamos todos de acuerdo: necesitamos un país en el que los trabajadores estén cubiertos por una obra social, pero que al mismo tiempo aporten. Que todos trabajen en blanco, que no haya marginalidad, porque el 40% de trabajadores en negro ya son un problema en sí", rememora.

Lamentablemente, para recuperar el empleo a los niveles que pontifica Milei, "hace falta entre 8 y 10 años de recuperación del mercado de empleo. Honestamente, no se le puede pedir a alguien de 75 años que espere otros 10 para levantar vuelo. Este es el problema del argumento: no hay tiempo para los jubilados", finaliza el abogado Adrián Tróccoli.