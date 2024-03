Tormentas fuertes, ráfagas y granizo: seis provincias afectadas por la alerta amarilla

El Servicio Meteorológico Nacional emitió este martes una nueva alerta amarilla, ya que se esperan tormentas fuertes para seis provincias argentinas, que podrían incluir ráfagas fuertes de viento y una posible caída de granizo.

Se trata de una alerta amarilla que rige para el centro y oeste de Formosa, noroeste de Chaco, norte de Santiago del Estero, la totalidad de la provincia de Tucumán, todo Salta (menos la parte cordillerana) y el sur de Jujuy.

El reporte del SMN indica que "el área se verá afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por ráfagas intensas, importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y, principalmente, abundante caída de agua en períodos cortos". Para estos sectores, la precipitación estimada podría fluctuar entre 40 y 75 mm, que podrían superarse en forma puntual.

Recomendaciones

Ante una situación de alerta amarilla por tormentas, el SMN indica:

-No sacar la basura. Retirar los objetos que impidan que el agua escurra

-Evitar actividades al aire libre

-No permanecer cerca de árboles y postes de electricidad que podrían caerse

-No permanecer cerca de playas, ríos, lagunas o piletas

-Prestar atención a la posible caída de granizo

-Mantenerse informado por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.