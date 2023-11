Hugo Pizzi, médico infectólogo, estuvo dialogando en el Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News), y nos comentó sobre una amenaza latente, que si no se controla adecuadamente, puede ser muy peligrosa. Esto empezó diciendo:

“El Estreptococo es una bacteria antiquísima, fue descubierta en el 1800. Desde aquella época hasta ahora, ha ido teniendo distintas habilidades y últimamente nosotros estamos diferentes, los seres humanos estamos más frágiles y débiles, postpandemia y los casos más extremos son los niños, los adultos mayores, los pobres desnutridos. Entonces, lo que es una faringitis de placas de pus o una lesión en piel, se transforma, si uno no la cura adecuadamente, en un cuadro invasivo que puede matar por un shock séptico”.

“Llama la atención, que en el 2000-2021-2022 estábamos con 400 casos con 80 muertes, la cuestión pegó un salto exponencial que realmente preocupa”, explicó el infectólogo.

Formas de contagio

“En general, cuando tomamos mates con otras personas, cosa que no hay que hacer, cuando usamos la misma botella para beber, cuando besamos bocas extrañas con mal aliento, en todas esas circunstancias, cuando nos tosen, la faringe se inflama y es típico porque una cosa es virósica y otra cosa es bacteriana. Esto es bacteriano, entonces cuando saco la lengua y miro en el espejo, me encuentro con unas placas blanquecinas de pus que son típicas de esta bacteria”.

Los síntomas

Después, Pizzi explicó: “Además, tengo mal aliento si estoy enfermo y fundamentalmente en la zona del cuello se pueden encontrar ganglios que están inflamados. Eso es cuando entra por vía oral, pero también puede ser por piel porque me acosté con una persona que tiene una lesión en la piel, una escarlatina, pica mucho, está caliente y puede haber también piodermitis, que son algunos granitos con pus”.

Tratarlo con anticipación

“O sea que puede ser a través de la boca y de la piel. Hasta ahí si el médico lo ve y hace el tratamiento, el tratamiento es efectivo y barato porque se usa el mismo antibiótico que se descubrió por primera vez en la historia de la humanidad, de la medicina, un antibiótico muy sensible e incluso todavía, al día de hoy, esta bacteria sigue siendo sensible a ese primer antibiótico. Pasa que la mayoría de la gente dice, mañana voy a estar mejor, pasado mejor y da tiempo para que se divida, se reproduzca, y cuando empieza a reproducirse es tan rápido que invade cerebro, pulmón, riñón, hígado y te da septicemia y te morís por un shock séptico”.

Los niños son particularmente vulnerables a esta bacteria

Mayores cuidados en la postpandemia

“Creo que nosotros estamos distintos”, continuó Pizzi, “la pospandemia nos dejó frágiles, hay pobreza, gente mal nutrida y además que siempre atacó los extremos más sensibles de la población. No hay que olvidar que un diabético es una víctima certera, un obeso mórbido, un inmunodeprimido, un asmático que siempre está con sus problemas de vía aérea superior. Evidentemente, la bacteria aprovecha, actúa y hace daño”.

Sencilla detección

“Con un hisopo simple se saca de ahí”, dijo el médico respecto a su detección, “lo extiende, lo colorea y sale ahí nomás, no tiene que hacer espera, ni cultivo. Cuando el médico ve esa faringe con las placas purulentas no hay dudas que es esto. Lo mismo en piel. El asunto es no quedarse en la casa, no preguntar a la vecina, no automedicarse”.

Precaución y estar atento

“Hay que volver a todo lo que aprendimos en la pandemia, ser cuidadosos con los utensilios, cuando compartimos cosas, fijarse donde uno pone la lengua, es fundamental. Fijarse si las personas tienen este tipo de lesión en la piel y la gran enseñanza es ante cualquier eventualidad de estas características, hacer consulta médica”, sentenció y concluyó el especialista en infectología.

Producción Periodística: Alejandro Álvarez – Fernando García