¿Ser tierno y conocer mis emociones me hace menos masculino?

La sociedad durante años ha tildado que los hombres no tienen que ser ni tiernos ni dulces, porque eso detenta contra su masculinidad y el rol que debe cumplir tanto en su esfera pública como privada. Para derribar mitos y prejuicios machistas,

El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) entrevistó Martin Berasain, licenciado en psicología, quien destacó que "hay que diferenciar dos cosas. Lo primero que no hay que ser tierno, ese es un problema y que está instalando en nuestra cultura. Lo segundo es que podemos integrar todas las emociones".

"Porque si intentamos ser una emoción todo el tiempo, no nos conviene, no conviene en la relación de pareja, no conviene en el trabajo, entre amigos, no es sano estar todo el tiempo en una emoción. Por ejemplo, en el miedo, en el enojo, entonces lo interesante que propongo en mi libro, que la ternura también es cosas de hombres, es que los varones podamos explorar todas las emociones, no solo una", argumentó.

Además, añadió: "Esto lo digo porque cuando uno dice, soy una emoción, ahí quedan por fuera todas las otras emociones y la verdad que no le sirve ni a las mujeres ni a los hombres ser todo el tiempo fuertes"

"Ni ser todo el tiempo decididos, ser todo el tiempo tiernos, ser todo el tiempo duros. Hay un gran analfabetismo emocional a nivel de la cultura".

En esta línea, Berasain sostuvo que "nos propusieron el modelo de hombre fuerte, el hombre que lo puede todo, que nunca se quiebra, que nunca llora".

"Lo que digo es que es incompleto, porque hay una parte de los hombres, como se llama en género, los hombres cis, y que incluimos e incorporamos todas las emociones".

"Se asoció muchas veces el caso de la ternura, que digo que también es cosa de hombres, a la infancia, con lo femenino. Por lo cual, los hombres no podemos incluir una de las emociones", aseguró.

"Lo que le explicaba el otro día a un paciente es; tu gusto sexual, si te gusta tu mujer, no tiene que ver con que expreses ternura con ella, con tus hijos, y hoy en día hay un modelo del varón que disfruta de compartir con el padre, con un hermano".

"Entonces, te encontrás con una emoción que no se estudió demasiado, que la ternura también es cosa de hombres", agregó.