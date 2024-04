Oficialismo y oposición en la cena del CIPPEC

Mandatarios provinciales, legisladores, empresarios y dirigentes políticos del oficialismo y la oposición se reunieron en la cena anual del CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento).

"No hay urgencia más apremiante que reducir el flagelo de la pobreza", aseguró la directora ejecutiva de CIPPEC, Gala Díaz Langou.

En el discurso central de la velada, la referente de la institución reclamó que se trabaje para "mitigar los efectos de la recesión en esta población".

"Que el equilibrio fiscal no se convierta en un objetivo ciego que profundice desequilibrios sociales", advirtió Díaz Langou.

A su vez, ante los presentes, sostuvo: "La sábana es corta, asegurémonos estar cubriendo bien a quien no tienen otra manera de protegerse".

Del tradicional encuentro participaron el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora; el jefe del bloque de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical, Rodrigo De Loredo; el ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta; el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona; el legislador porteño de La Libertad Avanza Ramiro Marra; y el ex jefe de la bancada de diputados nacionales de LLA Oscar Zago, entre otros.

Además, estuvo presente el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Mark Stanley; el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el ex diputado nacional Ricardo Gil Lavedra; los ex funcionarios Carolina Stanley y Federico Salvai; el economista Carlos Melconian; el diputado nacional de la Coalición Cívica Juan Manuel López; y el ex diputado nacional Eduardo Amadeo.

También se hicieron presentes el diputado nacional de Unión por la Patria Daniel Arroyo; el funcionario porteño Roberto García Moritán, la modelo y conductora Carolina "Pampita" Ardohain; y el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, más otras figuras relevantes de la actualidad del país.