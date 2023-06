¿Se viene el final del papel higiénico en el mundo?

Una de las imágenes de la pandemia más repetidas en todo el mundo era la de la gente en los mercados comprando paquetes y paquetes de papel higiénico, algo que no solo no ayudaba al control del Covid, sino que no tenía ninguna explicación lógica.

Eso no significa desconocer que el papel higiénico se convirtió en un producto indispensable en nuestro día a día. Tal es su importancia que nos parecería imposible poder vivir sin él.

De todos modos, se cree que recién por el año 1850 apareció por primera vez el papel higiénico, en los Estados Unidos, recordando que cuando publicó el invento Joseph C. Gayetti, lo único que hubo fue desconfianza, detalla Noticias Argentinas.

Papel higiénico: los problemas

Todos o muchos creen que el papel higiénico es un producto ecológico y fácilmente desechable, pero esto no es así. Y es que los ecologistas mostraron en los últimos tiempos una gran preocupación por el papel higiénico y el efecto negativo que está teniendo sobre el medio ambiente. Sobre todo en el caso del papel higiénico extra suave, el preferido de los argentinos, por caso.

La cuestión es que el papel higiénico está fabricado con celulosa y papel reciclado. Pero en el caso del papel más suave, el mismo necesita un mayor porcentaje de fibra nueva para conseguir un resultado mucho más suave y de calidad. Aunque el precio final es mucho más caro que el papel higiénico habitual.

Más motivos para dejar de usar el papel higiénico

Otro de los motivos para dejar atrás el papel higiénico es la higiene. El papel no consigue limpiar por completo, por lo que muchas personas buscan alternativas, como las toallitas húmedas.

De todos modos, la única forma de eliminar por completo la suciedad es con agua y jabón, con lo que también se evitarán posibles irritaciones. Para eso crece en el mundo el uso del bidet.

Además, un nuevo estudio realizado por científicos de la Universidad de Florida, Estados Unidos, afirma que el papel higiénico podría ser una fuente de sustancias químicas potencialmente peligrosas para la salud.

Después de analizar aguas residuales y recopilar muestras del papel higiénico en diferentes zonas del mundo, los expertos descubrieron presencia de lo que se conoce como "contaminantes eternos".