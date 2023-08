Quién es Eduardo Figueroa, el abogado acusado de matar a su mujer en Salta

La provincia de Salta se vio conmocionada por el femicidio de Merecedes Kvedaras, de 37 años, ocurrido en el barrio privado El Tipal. El principal acusado del crimen es su marido, José Eduardo Figueroa (41), quien fue encontrado inconsciente dentro del mismo auto donde yacía el cuerpo de la víctima. La hipótesis de los investigadores es que intentó quitarse la vida luego de cometer el hecho.

La familia de la víctima aseguró que Mercedes “tenía miedo” a lo que Figueroa pudiera hacerle. Incluso, un amigo íntimo del presunto agresor advirtió que sabía que la situación podía no terminar bien.

Justamente fue este hombre el primero en llegar a la escena del crimen, ya que el acusado le envió un mensaje de texto en el que le daba indicios de una reacción violenta al manifestarle que "no puedo con esto". Cuando el amigo llegó ya era tarde.

Quién es el principal sospechoso del femicidio

José Eduardo Figueroa es abogado, hijo de Eduardo Lalo Figueroa, el dueño y fundador del Club de Campo El Tipal, donde ocurrió el femicidio. Según informó el medio local Salta Comparativa, el acusado le habría dejado una carta a su madre pidiéndole disculpas.

Conocido como Jota Figueroa en la capital salteña, José Eduardo disfrutaba de jugar al golf junto a su padre en el Club de Campo.

En sus años de juventud, Figueroa había recorrido gran parte del continente europeo. En las fotos que publicó en su cuenta de Facebook, se lo ve visitando distintas canchas de equipos de rugby de Europa.

Entre los países que visitó se encuentran Francia, Gran Bretaña y Alemania. Habitualmente cerca de sus amigos, solía mostrar su fanatismo por el rugby en sus redes sociales, tanto para jugar como para hinchar por los distintos clubes.

El salteño también viajó a Kenia, donde hizo un safari junto a sus padres, su hermana, el marido de ella y su sobrina.

El principal acusado está internado en el Hospital San Bernardo de Salta luego de intentar quitarse la vida tras asesinar a su pareja, Mercedes Kvedaras. Según informaron desde el centro de salud, su estado es delicado, pero se encuentra fuera de peligro.

Quién era Mercedes Kvedaras

Mercedes Kvedaras, de 37 años, tenía tres hijos en común con Figueroa, de quien se había separado hacía tres días. La víctima estudiaba profesorado de Inglés en la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad Católica de Salta.

Una de las amigas de la mujer asesinada realizó un conmovedor posteo en su red social de Facebook y con muestras de dolor, le dedicó unas palabras de despedida a la víctima."Mer querida. Mi amiga y fiel compañera... la que me apoyaba y me alentaba a seguir adelante a pesar de todas las dificultades. ”, escribió Candelaria Zamorano, quien además le prometió que sus amigas "no nos vamos a cansar de clamar #JUSTICIAXMER”

Qué dice la autopsia

La autopsia del cuerpo de Mercedes confirmó que murió por asfixia y los investigadores creen que su femicida la mató en la casa del barrio privado El Tipal en la que ambos vivían.

Los primeros estudios revelaron que Mercedes sufrió una "muerte violenta", producto de una asfixia. Al momento, quedan por conocerse los resultados completos del estudio forense para terminar de saber cómo fue el femicidio.