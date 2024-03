Rosario: entre la historia del narcotráfico y la búsqueda de soluciones

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, adelantó que pedirá a la Justicia la implementación de la Ley Antiterrorista para combatir el narcotráfico en Rosario, en medio de la escalada de violencia que sufre esa ciudad.

Daniel Garibaldi, doctor en Seguridad y Prevención, director del Magister en Gestión y Políticas de Seguridad Ciudadana de la Universidad del Gran Rosario (UGR), afirmó en Sin Verso, lunes a viernes de 9 a 12 por Ciudadano News:

“Lo ocurre en Rosario viene desde hace más de cien años, en 1920 ya se la llamaba como la Chicago argentina, a principio del siglo pasado ya se orquestó la ley de trata de personas más importante de Latinoamérica, no es un fenómeno nuevo, por eso la complejidad del asunto. Las circunstancias fueron cambiando y los motivos del conflicto también”.

Al consultarle por qué el narco se instala en Rosario, expresó: "Principalmente, tiene una relación porque es una ciudad portuaria, es una salida hacia el mundo y el hecho del narcotráfico cuándo es que se instala, un hito fundacional no lo sabría decir, porque el narcotráfico se lo persigue penalmente en Argentina desde hace más de cien años entonces, hace mucho tiempo, que fue creciendo".

Y amplió: "Sí, cada vez se gastan más recursos en materia de lucha contra el narcotráfico y cada vez tenemos más secuestros de drogas prohibidas y más presos y más consumo. Quiere decir que no está dando resultado esta política que se está implementando desde hace cien años y, esta política siempre hace eje en una de las patas que es sobre la oferta y no sobre la demanda, entonces, si no nos paramos en la demanda, vamos a seguir teniendo los mismos resultados".

Sobre si sería importante comenzar a trabajar el tema de la legalización de las drogas, Garibaldi explicó: "Es algo fundamental, por lo pronto, no digo legalización libre, sino regulada como cualquier droga en una farmacia, que esté controlada, que le permita al estado en principio saber cuántos consumidores tienen para poder planificar una política pública para el tratamiento con la contención, para el abordaje, ahora, con la prevención lo único que generamos es, por un lado, no sabemos qué consumen las personas adictas, porque no hay ningún organismo que se encargue de velar por la inocuidad o la elaboración de esas sustancias y, por otro lado, no tenemos registros, estadísticas y cómo abordo un tema si no lo conozco, si no sabeos qué profundidad tiene".

Y completó: "Pero es un debate que la sociedad no sé si está preparada para afrontarlo. Más que la sociedad, nuestros políticos, no se ponen los pantalones largos, no hay alguien que se anime a plantearlo como una verdadera necesidad".

Al consultarle cobre la conferencia de prensa que hizo del Gobierno provincial junto a los ministros Garibaldi manifestó: "Estoy de acuerdo en que hay que dar un abordaje porque hay una problemática en Rosario, que es que duplica la tasa de homicidios del país, tenemos 4,2 homicidios cada 100 mil habitantes y en Rosario tenemos 22 homicidios cada 100 mil habitantes y eso es una exageración y en la tasa de homicidios casi no hay cifras negras porque no se puede mentir en eso, a ningún gobernador le gusta salir primero en esa estadística entonces, siempre se trata de bajar los números, pero en materia de homicidios es muy difícil hacerlo".

Y agregó: "Evidentemente, hay que dar una respuesta, ahora, la respuesta que se piensan no son las adecuadas porque es repetir más de lo mismo, escuchamos a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich referir en torno a la ley antiterrorismo, la 26734 que modifica algunos artículos del Código Penal, y qué hace, incrementa las penas, entonces esto estaría muy bien si la teoría de la elección racional donde el delincuente porque incrementan las penas evalúa los costos y consecuencias de sus acciones entonces, si ahora duplicaron las penas, no voy a cometer este delito porque si me atrapan pasaré tantos años".

Entonces, "creo que hoy el ministro de Seguridad de Santa Fe, el Gobernador, el intendente de Rosario lo que necesitan es bajar la delincuencia y para eso hay que tener un plan de acción, que no será instantáneo, sí hay que poner paños fríos, en primera instancia para comenzar a trabajar lógicamente contar con las fuerzas de seguridad, que son necesarias, pero no nos podemos quedar solo con eso porque si no hacemos lo mismo de siempre".

Garibaldi expresó que "en materia de armas, los homicidios en Rosario se dan con armas de fuego y qué pasa con esas armas que se secuestran a estos delincuentes, porque todas las armas nacen legales entonces, qué pasa con los tenedores de armas porque al mismo tiempo tenemos gobiernos que están a favor de la legalización en materia de tenencia de armas como si esa fuera la solución".

Por lo tanto, "si pensamos en estadísticas, tenemos a nivel nacional un promedio de 4,2% homicidios cada 100 mil habitantes, y hablamos que América es quien más homicidio tiene en el mundo, tiene más que Asia y África, Europa tiene 2,4% homicidios cada 100 mil habitantes, pero ellos no tienen armas en la calle. Si nosotros les quitamos las armas lógicamente vamos a bajar nuestra tasa de homicidios, esto no quiere decir que la gente deje de matar, porque puede hacerlo con un cuchillo, con una tijera, pero es mucho más fácil matar con un arma de fuego y en los lugares donde no hay armas de fuego hay menos homicidios, pero no es que no hay, no es lo mismo clavarle un cuchillo a una persona que dispararle desde diez metros o veinte".

Para Garibaldi en Rosario, hay otra brecha, ya que "la cárcel no es la solución porque desde adentro de las cárceles es donde se continúa dirigiendo todas las operaciones delictuales y nunca hablamos del sistema penitenciario de Rosario, del servicio penitenciario de Santa Fe, hablamos de la policía, pero no del servicio penitenciario y lo único que se logró hacer y se hizo sistemáticamente como si eso fuese gran cosa son purgas dentro del sistema, pero no selección, capacitación, formación, carrera profesional, motivación por otros medios y está claro que el lugar más seguro dentro del país es adentro de una cárcel porque el estado te dirige todo, donde dormís, que comes, a qué hora te bañas".

Entonces, "cómo es posible que desde dentro de las cárceles se puedan manejar las organizaciones como se las está manejando y al mismo tiempo, por transpolar o copiar políticas aberrantes, esto sucede en la semana que circuló esta foto donde se los está humillando a los penados o internos, al estilo de Bukele, y es surrealista, no sé quién filtró esas fotos, pero rompe el marco teórico. Qué estaba esperando el que subió esa foto, ¿no generar violencia?, y la estamos pasando peor".

“De la misma forma, en los medios tampoco puede ser el único tema del que se habla", por lo tanto, las personas que cometieron estos homicidios y las organizaciones que los fomentaron consiguieron lo que querían, un día de paro de transporte, donde no se movió Rosario, donde todos tuvieron miedo y de lo que único que se habló fue eso, eso quería y eso debe estar consensuado, de la misma forma que se hizo en Europa y Estados Unidos con aquellas personas que en los eventos deportivos salen desnudos dejarlos de filmar, bajar la cámara, porque es lo que están buscando. Bueno, hay situaciones que necesitamos bajarle el registro para que no consigan lo que están buscando", concluyó.