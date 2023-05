Rodríguez Larreta presentó el uso de pistolas Taser en la Ciudad de Buenos Aires

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato a presidente por Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, anunció oficialmente la implementación de las pistolas Taser en la ciudad.

Desde el Centro de Monitoreo Urbano en Chacarita, Rodríguez Larreta declaró: "La Ciudad finalmente cuenta con las primeras 60 pistolas Taser, las cuales estarán en uso entre junio y julio. Después de mucho tiempo y de hechos lamentables que podrían haber evitado, el Gobierno Nacional accedió a permitir las importaciones".

Y añadió: "Estas armas no letales ayudan a los agentes de policía a realizar su trabajo de manera más efectiva y protegen la vida de las personas. Son herramientas que salvan vidas y son clave para detener a delincuentes en situaciones concurridas".

Rodríguez Larreta explicó que las pistolas Taser "se utilizarán para prevenir delitos masivos, donde el uso de una bala podría poner en peligro la vida de terceros inocentes". Además, indicó que "su implementación permitirá reducir a los delincuentes y evitar el uso de armas de fuego, las cuales podrían tener consecuencias graves e indeseadas".

“Resulta evidente su eficacia, por lo que resulta difícil entender por qué el Gobierno Nacional resistió su implementación”, expresó. Asimismo, resaltó que "las pistolas Taser serán utilizadas por personal debidamente capacitado".

En el contexto de la recta final del proceso electoral, Rodríguez Larreta afirmó: "La inseguridad es un problema a nivel nacional que el Gobierno no quiere, no puede o no sabe cómo solucionarlo. Las Taser son un ejemplo de herramientas respaldadas a nivel mundial, esenciales para prevenir tragedias. Sin embargo, el Gobierno se negó a progresar, utilizando excusas ridículas".

"Debemos poner fin a este debate sin sentido sobre cuestiones que son de interés para quienes hacen políticas de seguridad, pero que se olvidan que, mientras ellos discuten, son los argentinos los que sufren las consecuencias", enfatizó.

El detalle de las Taser

Las pistolas Taser envían 400 volts durante cinco segundos a través de dardos guiados por un cable. El Ministerio de Seguridad porteño cuenta con 60 Taser modeloX2 y tiene planificado adquirir otras 30.

El proceso de capacitación del personal lo realizará en el Instituto Superior de Seguridad Pública, con un curso destinado a instructores y otro a 240 agentes que serán entrenados como operadores.

En una primera instancia, habrá dos móviles Taser por comuna y el resto serán distribuidas al personal que cumple servicio en lugares de mucha circulación, como subtes y senderos turísticos. Los policías van a trabajar en binomio para que uno tenga esta herramienta y el otro un arma tradicional.