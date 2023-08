¿Qué se sabe sobre los OVNIS y por qué se esconde información?

Desde hace mucho tiempo se habla de la existencia de ovnis y cuerpos extraños en el todo el mundo y a pesar de que nunca se confirmó oficialmente ni se ha podido comunicarse con estas criaturas, hay numerosas teorías y algunos relatos que causan temor.

Dante Franch, ufólogo Ovnis, habló pro primera vez en El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) y analizó las increíbles imágenes que muestran supuestos ovnis sobre la región de Nevada en Estados Unidos.

“Hace 40 años que estoy con este tema, escribí 15 libros, estudié y profundicé”, expuso, dejando entrever que conoce del tema.

En este sentido, aseguró que todo lo que ocurrió la semana pasada, no le sorprendió ya que desde hace tiempo se habla sobre esto, porque es algo que ocurre constantemente: “Lo que se dijo allí es algo que ya se sabía, primero que había naves caídas, que Estados Unidos se apoderaron de esas naves y que en algunas habían cuerpos de seres muertos, que estaban trabajando con tecnología inversa”.

Con más de cuarenta años de experiencia en el tema, Franch discutió la existencia de estos objetos y la revelación de información sobre naves caídas y tecnología inversa en una audiencia pública de seguridad nacional en Estados Unidos y expuso que algunas personas, inclusive, desde el exterior, lo han llamado a lo largo de su carrera y le comentado que sucedieron algunos episodios que podrían haber afectado a las personas de la zona.

Asimismo, aseguró que los pilotos militares que han sido testigos de avistamientos han enfrentado restricciones y represalias debido a leyes de confidencialidad en el pasado: “Yo viví la pandemia, la parálisis infantil, estuvimos meses sin poder salir a la calle. Estas son cosas que van ocurriendo, pero lo que tenemos que tener en claro y estar tranquilos en que estos seres, que realmente existen, que estos pilotos han filmado, dos de los que declararon eran pilotos de combate de la marina, que filman”.

Y agregó: “Uno declaró que ese objeto que estaba sobre el océano pacífico iba siguiendo a otro más grande que estaba debajo del agua. Ahora, no nos tenemos que preocupar en el sentido que estos seres, inteligencias, que no son de la tierra, vengan a generar algún tipo de invasión, que venga a hacer una guerra, porque nunca han generado algo contraproducente, teniendo en cuenta que estas naves han estado los últimos, por lo menos 10 mil años".

Franch cerró la idea manifestando que a pesar de que hay mucha manipulación de imágenes en Internet, existe suficiente evidencia mundial para creer en la existencia de seres inteligentes no terrestres.

“Los pilotos militares tenían una ley que les impedía hablar. No podían decir nada que fuera contra la seguridad nacional de Estados Unidos. Ahora, a mi me ha tocado hablar con pilotos comerciales, y no decían nada, porque si decían que habían visto algo, si lo declaraban, los ponían en una comisión aparte, les hacían estudios psicológicos y psiquiátrico y por ahí no volaban más”, detalló.

Entonces, a veces es una prueba que están muy ocultos y por eso es que no se habla: “Hay personas que han vivido un shock traumático. Pero si hablamos de lo que la Nasa presentó, todo eso fue filmado por personal militar calificado, filmando desde los aviones de combate. Por eso lado no hay mucho que especular”.