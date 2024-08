Qué padece Cecilia Bolocco: en silla de ruedas y muy desmejorada

En una silla de ruedas al salir de una clínica, y con aspecto de haber perdido muchísimo peso, Cecilia Bolocco preocupa por su salud, y el público chileno que sigue muy de cerca su devenir. Célebre desde que fue consagrada como Miss Universo en 1987, carrera que luego continuó en el modelaje y la conducción de programas de televisión, es hoy una de las grandes figuras de la pantalla trasandina.

La situación la tiene en estos momentos alejada de los medios, y en nuestro país esta mujer de 59 años es recordada por haber sido la esposa del expareja del ex presidente argentino Carlos Menem, con quien tuvieron un hijo, de nombre Máximo.

Su casamiento con Carlos Menem

Se supo que fue diagnosticada en 2023 de padecer una neutropenia severa. "No estoy bien de salud, no tengo tan bien las defensas. Me tengo que ir a sacar más sangre, ayer me hice un examen porque no tengo defensas. Tengo neutropenia severa", había señalado en ese momento.

Esta enfermedad se caracteriza por una reducción en la cantidad de glóbulos blancos, que son las principales células de defensa contra las infecciones en el cuerpo, y tanto en marzo como ahora, Bolocco fue vista y fotografiada en una silla de ruedas. Según explicó el periodista chileno Mario Solís, "preocupa la extrema delgadez que presenta".

También trascendió que que hay mucho hermetismo sobre su estado de salud, y su hermana Diana Bolocco, presentadora de "Gran Hermano Chile", no quiere hablar del tema, aduciendo que "Cuidan mucho su intimidad".

Las novedades se espera que se conozcan mañana, ya que Cecilia Bolocco dará una entrevista en Chile para contar cómo se siente y cómo lleva adelante su tema de salud.