¡Qué no te ignoren! Esto debés hacer para que escuchen tus audios de WhatsApp

¿Te pasa que envías un audio de WhatsApp a alguien y nunca te responde? ¿Sentís que tus contactos no prestan atención a lo que les dices por esta vía? No te preocupés, en esta nota de Ciudadano News, te vamos a dar algunos tips para que tus audios sean más efectivos y no queden en el olvido.

Elegí bien el momento

No envíes audios cuando sabes que la otra persona está ocupada, durmiendo o en una situación incómoda. Respeta su tiempo y su espacio, y espera a que te indique que te puede escuchar.

Sé breve y claro

No te ‘enrosqués’ con detalles innecesarios ni repitas lo mismo varias veces. Andá al grano y expresá lo que querés decir de forma concisa y directa. Si tu audio es muy largo, es probable que la otra persona lo escuche a la mitad o ni siquiera lo haga.

Usá un tono adecuado

No grités, ni susurrés, hablá con un volumen normal y una entonación amable. Evitá los ruidos de fondo que puedan dificultar la comprensión del mensaje (atención si grabás un audio en la calle, cerca de una obra o en un atascamiento vehicular). Si querés transmitir una emoción, usá emojis o stickers para acompañar tu audio.

No abusés de los audios

No envíes un audio por cada cosa que se te ocurra, ni los usés como sustituto de una conversación telefónica o presencial. Los audios son una herramienta útil para comunicar algo puntual, pero no para mantener un diálogo continuo. Alterná los audios con otros tipos de mensajes, como texto, fotos o videos.

Pedí feedback

Al finalizar el audio, pregunta a la otra persona si te entendió, si tiene alguna duda o si quiere aportar algo más. Así le demostrás interés y la invitas a responder. En este sentido, es recomendable emplear frases como "¿qué opinás?" o "¿qué te parece?", para estimular la conversación.