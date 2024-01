¿Qué es la ‘incompetencia estratégica’, el flagelo que destruye a las parejas de hoy?

Además de las responsabilidades laborales y el cuidado personal, muchas personas se sienten sobrecargadas porque deben incentivar a su pareja para que se haga cargo de ciertas tareas del hogar. Tareas que, como todo lo que involucra a las relaciones, se hacen de a dos.

Sin embargo, hay quienes recurren a lo que los especialistas llaman ‘incompetencia estratégica’ para desligarse de responsabilidades domésticas.

No existe ley alguna que establezca que solo uno de los integrantes de la pareja deba encargarse del orden y la limpieza. Es por ello que quienes habitualmente se encargan de las tareas de la casa sienten los efectos psicológicos de estar sobrecargados.

En ese desbalance de responsabilidades, uno de los dos componentes de la pareja siente que es una víctima y argumenta por qué es importante repartir las labores domésticas de manera equitativa.

Atrás ha quedado el mandato social que situaba al hombre como responsable de la manutención del hogar y a la mujer como quien se ocupaba del hogar y la crianza de los hijos. Desde hace mucho tiempo, tanto unos como otros estudian y trabajan en igual medida, no obstante la cuestión de la manutención de la casa, de la casa por esa imposición tácita que no termina de superarse.

Puede sonar increíble, pero en pleno siglo XXI hay quienes recurren a excusas para no hacer las tareas del hogar: que no las saben hacer, o que si la otra persona se las pide se hacen las ofendidas, o emplean frases como “mejor hacelo vos porque no te gusta como lo hago yo”.

Nada nuevo bajo el sol: por años los humanos han buscado evadir esas responsabilidades que los incomodan y lo hacen conscientemente. En la actualidad, existe un término para denominar dicha actitud: incompetencia estratégica (weaponized incompetence, en inglés).

Terapeutas de pareja sostienen que la incompetencia estratégica es un término bastante nuevo. Una expresión que la psicología acuñó para tratar de explicar estas conductas que se dan no solamente dentro de una pareja, sino también entre amigos, en ámbitos laborales y/o académicos.

Como ocurre con todos los aspectos de la vida, las redes sociales se han transformado en la arena perfecta donde discutir si realmente las personas fingen no saber cómo hacer las tareas para librarse de la responsabilidad o si es culpa de la otra persona que, por querer controlar todo, asume que debe encargarse de los quehaceres domésticos.

¿Cómo saber si tu pareja utiliza la incompetencia estratégica?

La incompetencia estratégica es un tipo de neurosis que podría catalogarse como una suerte de manipulación.

Es decir, la persona finge, de manera consciente, que es incapaz de llevar adelante una tarea porque considera que le corresponda a la otra persona.

En un artículo reciente publicado en Verywell Mind, la especialista Claudia del Llano advierte que la finalidad de la incompetencia estratégica es eludir responsabilidades.

Mostrarse incapaz les permite a las personas eludir quehaceres domésticos, cuidar a los hijos, hacerse cargo de la parte financiera o, aún peor, brindar apoyo emocional.

Del Llano señala que otra razón por la que algunas personas emplean la incompetencia estratégica es para escapar de ciertas situaciones incómodas, tales como enfrentar tareas que les generan dudas, inseguridades o temores. Al delegarlas, las personas alivian su ansiedad y, a su vez, le pasan la responsabilidad a su pareja.

Ejemplos más frecuentes

Es probable que una persona de la pareja (o las dos) sea incompetente para determinada tarea, algo que nunca supo cómo hacer, tal vez por el tipo de crianza o por distintos parámetros culturales. Sin embargo, eso no quiere decir que no se pueda aprender.

Desde su artículo, Del Llano cita algunos ejemplos: cuando le pedís a tu pareja que haga la cama, terminás mostrándole cómo hacerlo correctamente y, seguramente, esto se repite de manera frecuente. Otro caso claro cuando le encargás que haga las compras en el súper, pero la otra persona requiere que le hagas una lista y, pese a ello, se olvida de la mitad de las cosas.

Como destacamos acciones recurrentes, también hay frases estereotipadas o clichés que empleas las personas que usan la incompetencia estratégica. “En serio no soy bueno en eso, vos lo hacés mucho mejor” o “puedo hacerlo, pero soy muy lento: me llevaría una eternidad”.

Cómo terminar con la toxicidad de la incompetencia estratégica

Aunque resulte desgastante tener que explicar la razón de por qué la manipulación está mal, el primer paso es hablar con la otra persona. Hablar y saber escuchar, de buena manera, qué es lo que la pareja tiene para decir.

Los especialistas sostienen que para no dejar lugar a malas interpretaciones, una buena manera de solucionar este problema es establecer roles y funciones dentro de la pareja y dejar asentado. De esa manera, las personas comprenderán que no se trata de imponerle tal o cual cosa a alguien, sino de llevar una vida en familia de la manera más armoniosamente posible.

Con información de LMN y La Vanguardia