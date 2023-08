"Que el sector inmobiliario critique la ley es porque beneficia a los inquilinos”

Este miércoles, diputados del bloque de Juntos por el Cambio, Córdoba Federal y Juntos por Río Negro buscarán dar quorum para reformar o derogar la Ley de Alquileres, mientras que el oficialismo tiene la decisión de impulsar el dictamen de mayoría que busca mantener los ejes centrales de la actual ley.

Gervasio Muñoz, referente de la ONG Inquilinos Agrupados, habló en el programa Metaverso, de Ciudadano.News, y comentó cómo viven ellos la experiencia de alquilar y los beneficios que les otorga la actual ley.

“Cuando uno entra a una inmobiliaria a alquilar una vivienda hay que aceptar todo tipo de ilegalidades porque, si no, no te alquilan. Que este sector critique la Ley de Alquileres, evidentemente es porque beneficia a los inquilinos”, dijo Muñoz

Y agregó: “El sector inmobiliario tiene como práctica incumplir toda ley que nos permita a nosotros alquilar de una forma un poco más justa y la Ley de Alquileres tiene sobre todo dos artículos muy importantes: el contrato de alquiler que pasó de dos a tres años, por lo tanto, la mudanza ya no es cada 24 meses sino cada 36 y eso hace que no tengamos que pagarle a la inmobiliaria lo que nos pide cada 24 meses sino cada 36 y después la actualización del precio que hoy es por un índice oficial, ya no es la inmobiliaria la que decide cuánto te tienen que aumentar y además, es cada un año. Es decir, mantener fijo el precio del alquiler durante un año es una gran protección para el salario de los inquilinos”.

-O sea, ¿lo peor que podría pasar es que estos artículos se deroguen o modifiquen?

-Claro, si los sacan mañana, después se tiene que votar en el Senado y, posteriormente, lo tiene que reglamentar el Ejecutivo, pero lo que sucede es que esta campaña enorme en contra de la ley ha legitimado el incumplimiento. Uno entra en una inmobiliaria y te dicen ‘se alquila así, un contrato de un año y aumento semestral’ y no tenés a quién reclamar porque lo hacen todas las inmobiliarias del país y porque está profundamente deslegitimada la ley, no hay control de su cumplimiento y entonces, mañana es como el golpe final si se llega a votar en Diputados para que el mercado inmobiliario incumpla la ley sistemáticamente y ya no podamos ni quejarnos.

-Uno de los grandes problemas que resultó de esta ley es el tema de pagar el canon mensual, teniendo en cuenta el índice de la inflación y los sueldos que no suben...

-El índice no se actualiza por inflación, sino que es un promedio de inflación y salario, por eso el índice está por debajo de la inflación desde que se votó la ley, y cuando uno ve la evolución de los precios de los alquileres aumentan por encima de la inflación justamente porque no se cumple la ley y lo que se va a votar mañana es mucho más dramático y es que te puedan aumentar el precio del alquiler todos los meses sin ningún tipo de índice ni techo.

-¿Es verdad que hay más demanda que oferta en alquileres?

-En Argentina en términos estadísticos sobran viviendas, hay más viviendas que hogares. En la Argentina, el mercado privado produce vivienda a velocidad mucho más grande de la que crece la población. Después está el alquiler temporario que también quita vivienda de la oferta para alquiler permanente. Entonces, diría que no faltan viviendas, lo que hay es un golpe de mercado muy fuerte, dolarización de los alquileres, quita de viviendas del mercado como una estrategia más para aumentar los precios, bajar la oferta, presionar sobre la demanda y generar la modificación de la ley.

-En Argentina hay un déficit habitacional desde hace mucho tiempo, ¿cuál sería la solución para intentar revertir esta problemática que aqueja a un montón de familias?

-Eso habría que preguntarle al ministro de Hábitat de Nación, al ministro de Vivienda de Mendoza, ¿a ustedes no les sorprende que no hablen? El año pasado pedimos una reunión con el ministro de Turismo de Nación, Matías Lammens y le dijimos que urgente había que llevar adelante un registro obligatorio de viviendas para alquiler turístico, que el estado tenía que saber qué viviendas estaban en alquiler turístico para después poder tener algún tipo de política como por ejemplo, limitar la cantidad de viviendas para alquiler turístico, limitar la cantidad de días que se pueden poner el alquiler turístico, etcétera, le acercamos la propuesta y nunca más nos recibió. Le planteamos a todos los ministros de Hábitat de nación un montón de medidas para llevar adelante, por ejemplo, que la Secretaría de Comercio mida el precio de los alquileres, como mide el resto de los precios y no hay voluntad de hacerlo. La voluntad que hay es toda la contraria, es modificar la ley de alquileres para que el estado no tenga ninguna responsabilidad a partir de la modificación, o sea, que el estado se vuelva a desligar, entonces, a vos te aumenten 10% mensual el alquiler, a mi 30% trimestral, a otro 60% semestral y el estado no sepa cuánto aumentan los alquileres y, por lo tanto, sea imposible elaborar una política pública.

-Entonces… ¿Puede ser que haya connivencia entre el estado y las partes más altas de este sector inmobiliario o no?

-Más que el estado, diría entre los funcionarios. El problema es que los funcionarios por lo general se dedican al negocio inmobiliario, como los dos ministros de Hábitat que tuvimos en Nación, Ferraresi tiene tres constructoras, una inmobiliaria y Maggiotti tiene una inmobiliaria y venta de terrenos en su localidad natal, ¿vas a ir y decir hola, te podrás regular a vos mismo?, te va a decir te equivocaste de oficina.

-Otro tema importante con respecto a los alquileres es que está todo dolarizado, ¿eso también los complica como inquilinos?

-Sí, eso es dramático y tiene que ver con la situación económica, pero también con un discurso que empiezo a escuchar cada vez más que es la dolarización de la economía, que está de moda de vuelta. La gente cree que va a ganar dólares, pero la dolarización de la economía es esto, hoy es ilegal, la Secretaría de Comercio debería intervenir frente a la dolarización. Por ejemplo, vamos al supermercado y te dicen la leche son diez dólares en efectivo, eso está prohibido también y la Secretaría de Comercio va al supermercado, le pone la multa y le dice 'poneme los precios en pesos porque te clausuro', en el mercado inmobiliario eso no existe, no hay estado.

-Mañana será un día clave, ¿qué sería lo mejor para ustedes?

-Mañana nos vamos a movilizar al Congreso, a las 17, con las organizaciones inquilinas. Se movilizan también otras organizaciones inquilinas en diferentes puntos del país y los inquilinos ya no tenemos que esperar, tememos que organizarnos, pelear porque el derecho a la vivienda es cosa importante. Tenemos que defendernos entre nosotros porque el mercado está muy organizado, defiende mucho sus intereses y nosotros algo tenemos que aprender de eso.