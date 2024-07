Qué dispositivos jamás debes enchufar en una 'zapatilla' eléctrica

Con la proliferación de artefactos eléctricos y electrónicos en los hogares, y en muchos casos con construcciones con mínima cantidad de enchufes, se han popularizado los alargadores de múltiples tomas, conocidos popularmente como zapatillas, pero una consideración a tomar es que hay muchos de nuestros dispositivos que no son aptos para compartir el suministro eléctrico con otros, a riesgo severo de problemas.

Esto puede provocar incendios, cortocircuitos y problemas eléctricos, y esto es claramente sabido por la gente especializada en electricidad o electrónica, especialmente en la primera. Así, se llega a una enumeración de 16 artefactos que jamás deberías enchufar en un alargue.

Ellos son, por empezar, el microondas: Consumen mucha energía y pueden provocar sobrecargas.

También las aspiradoras potentes: Su alto consumo puede generar sobrecargas en los alargadores.

Se suman las máquinas de café, que generan un consumo de energía importante.

Los secadores de pelo, planchas y rizadores: Consumen mucha energía y generan calor que puede sobrecalentar la zapatilla.

Hornos eléctricos: Deben conectarse a una toma independiente por su alta demanda energética.

Cintas de correr: Poseen motores potentes que requieren un suministro de energía constante y significativo.

Aires acondicionados portátiles: Necesitan una fuente de energía estable y potente.

Estufas: Generan calor y alto consumo eléctrico.

Lavavajillas: Deben tener una conexión exclusiva debido a su alto consumo de energía y agua.

Hervidores de agua: Su rápido calentamiento eleva demasiado su consumo de energía.

Planchas de ropa: Tienen un alto consumo de energía, similar a otros artefactos de calefacción.

Heladeras: Consumen mucha energía y deben estar conectadas de forma individual y permanente.

Calentadores de agua: Requieren mucha energía para calentar el agua.

Freezers: Utilizan mucha energía y necesitan una conexión permanente y estable.

Lavadoras y secadoras: Necesitan una conexión exclusiva a un circuito por sus potentes motores y ciclos largos.

Termoventiladores: Su consumo constante puede elevar la temperatura del sistema de cableado.

Un camino a recorrer es leer las recomendaciones para evitar problemas eléctricos, entre ellas, verificar el consumo de cada electrodoméstico: Antes de conectar varios dispositivos a un mismo alargador, asegúrate de que la suma de sus potencias no supere la capacidad del alargador.

También se debe utilizar alargadores certificados y ver si se trata de productos aprobados por el instituto encargado de la normalización y certificación de tu país, en nuestro caso el IRAM.

No sobrecargues los enchufes: No conectes demasiados aparatos en un mismo enchufe, y desconecta los electrodomésticos cuando no los uses: Esto ayudará a prevenir el consumo innecesario de energía y reducirá el riesgo de incendios