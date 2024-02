Dinero y personalidad: el análisis de esta compleja relación

En una entrevista con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano. News), la psicóloga Beatriz Goldberg profundizó sobre la intrincada relación entre la personalidad de una persona y su vinculación con el dinero. Con una vasta experiencia en el campo, Goldberg compartió sus reflexiones, destacando cómo el dinero puede revelar mucho sobre la personalidad de cada individuo.

Según Goldberg, "En general, el dinero muestra muchas partes de la personalidad", y esta idea fue la fuerza impulsora detrás de su último libro. Desde su consultorio, ha observado cómo el dinero se entrelaza con los conflictos de pareja y las crisis personales, siendo un tema omnipresente en las conversaciones cotidianas.

La psicóloga también señaló que el manejo del dinero está estrechamente ligado a la personalidad de cada individuo, influenciando la actitud hacia el trabajo, la capacidad de emprender y la disposición para compartir. "El adolescente a veces tiene ese desapego, esa cuestión de 'a mí no me importa la plata'...", explicó Goldberg, resaltando cómo las experiencias familiares pueden moldear estas actitudes desde una edad temprana.

“Algunas personas sienten que no pueden gastar nunca, que no son merecedores o no pueden o no tienen, o están en una situación de falta por algo que han vivido de chicos y hay otras personas que tienen el “síndrome del bolsillo roto”, el derrochón y tienen en rojo la tarjeta”, diferenció la experta.

“El manejo del dinero tiene que ver con la personalidad de cada uno, incluso la actitud para ganar o no ganar, hay gente que siente que puede emprender, que es capaz y que no le molesta ganar dinero. Eso tiene que ver un poco en cómo a uno le transmiten el dinero, hay gente que transmite; no gastes nada o gasta en educación, otros gasta en el juego”, detalló.

Goldberg advirtió sobre los peligros de permitir que el dinero domine nuestra vida, instando a que se vea como un medio para alcanzar metas y no como un fin en sí mismo. "Lo importante es que el dinero no sea lo único fundamental en la vida", enfatizó. Además, destacó la importancia de alcanzar una autonomía económica como parte del proceso de maduración y autorrealización.

“Lo relevante es que el dinero no sea lo único valioso en la vida, que sea como para compartir, que sea para ganar cosas y trazar caminos viables y no estar viviendo detrás del dinero, porque cuando la meta es esa, ahí se vuelve malo para la gente”.

Repasá la entrevista completa: