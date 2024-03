Proyecto para modernizar la Ley minera es impulsado por el Gobierno de Mendoza

El geólogo Eddy Lavadaio, experto en minería, conversó con Círculo Político (lunes a viernes, de 14 a 16, por 91.7 FM Ciudadano.News), aclarando muchos aspectos sobre la polémica temática.

El artículo primero de la 7722 sobre los materiales y otras sustancias tóxicas

El geólogo señaló: “No puedo hacer más que un poco de historia. La ley 7722 no se hizo para cuidar el agua, sino que se hizo para parar tres proyectos que, en ese momento, en el 2007, estaban listos para comenzar a producir. Esos proyectos eran la mina de cobre San Jorge, la mina Sierra Pintada de uranio y la mina Don Sixto de oro. Entonces, para parar esos tres proyectos se eligieron esas tres sustancias porque el ácido sulfúrico se iba a usar en Sierra Pintada y en la mina de cobre San Jorge, y el cianuro y el mercurio podía ser usado en la mina de oro. Es decir, ese es el motivo por el cual se usarían estas tres sustancias. Esto hay que decirlo, porque si los legisladores son los suficientemente mentirosos como para no decir las cosas como son a su pueblo, a sus votantes, alguien lo tiene que decir”.

El planteo de la inconstitucionalidad de la ley 7722 y el fallo de la Suprema Corte de la provincia

“En la industria se usan ciento de miles de sustancias, por eso decía que se habían elegido esas tres, no por casualidad o porque fueran las más peligrosas, se eligieron para parar esos tres proyectos. Entonces es como si a los médicos les prohibiéramos usar ciertas drogas ¿Qué dirían los médicos? Dirían que los políticos no les pueden prohibir usar drogas y en este caso se hizo por eso”.

El geólogo explicó: “La constitucionalidad o no fue analizada y uno de los jueces estuvo en desacuerdo con ese fallo, porque la ley es absolutamente discriminatoria y la discriminación no fue tenida en cuenta por la Suprema Corte. Es decir, la discriminación consiste en lo siguiente: si el cianuro es peligroso se prohíbe el cianuro, no se prohíbe a los mineros usarlo. Si el ácido sulfúrico que es un ácido que se vende por litro en cualquier ferretería, si es peligroso se prohíbe el ácido sulfúrico, pero acá se prohibió solo a los mineros. Es decir, hay una clara discriminación que lamentablemente nuestros jueces no tuvieron en cuenta”.

¿Ninguna de las tres sustancias utilizadas para exploración y explotación minera degeneran los glaciares ni los cursos de agua de alta montaña?

“Todas las sustancias pueden contaminar, cualquiera. El tema es el siguiente: la minería moderna, que es la que se practica en Argentina, usa circuitos cerrados, de manera que las drogas se usan dentro de una planta, entonces no hay ninguna posibilidad de contaminación. Fíjate que en los 25, 30 años de minería moderna hubo un solo accidente en donde se les escapó un derrame al río cercano que fue Veladero en 2015. Eso ocurrió en un lugar donde fue un juez y suspendió los trabajos de la mina y procesó a nueve operarios de esa planta. La contaminación fue en el río Potrerillos y en el río de La Palca; de ahí para abajo no hubo ninguna contaminación, de manera que ni el río Blanco ni el Jáchal tuvieron algún efecto, eso está en el expediente judicial”, dijo el especialista.

La licencia social y la creencia que en San Juan la contaminación llegó al río Jáchal

“No, lo que pasa es que no se ha difundido, acá en Mendoza, los informes oficiales. Hablaba recién del expediente judicial e invito a los periodistas a ir a ver el expediente judicial, es muy claro, la contaminación llegó hasta el río La Palca, más aún la auditoria de esos proyectos los hacía Naciones Unidas y están los informes, vayan a verlos, no hubo contaminación ni en el río Blanco ni en el río Jáchal”.

“Doy un ejemplo, en el dique Cuesta del Viento hay una fauna de pejerreyes que viene del río Blanco y es la delicia de los pescadores; cuando ocurrió el derrame no se encontró ningún pez muerto. Esto quiere decir que al río Blanco no llegó nada. Esa percepción que hay, fue fabricada. Acá tuvimos un diputado, un ex senador que hasta hizo cargar camiones con agua para llevarle a los jachalleros para seguir con su discurso antiminero”.

¿Cómo beneficia a Mendoza que San Juan la haya invitado a participar de la mesa del cobre?

“Eso es una construcción que puede ayudar en cuanto a compartir inversores, a compartir políticas, a compartir ciertas cuestiones e incluso de infraestructura, porque pensemos que nuestro país tiene infraestructura en la región agro-ganadera, pero si nos vamos a la cordillera, no tenemos casi nada. Entonces que las provincias se unan con un objetivo común como es desarrollar la minería, me parece muy bueno”.

¿El cianuro aparece en la naturaleza, en mayor o menor medida, de la que se usaría en la minería en el procesamiento del oro?

“Sí, aparece en frutas, justamente se habla mucho del olor a almendras porque las almendras contienen cianuro, pero esos son contenidos naturales que tienen ciertas especies en la naturaleza”.

“El tema del cianuro es muy complejo porque a nivel mundial se tienen muchos cuidados, es decir, el cianuro no se anda fabricando y llevando a cualquier parte con libertad. El cianuro se transporta en forma sólida. Es decir, primero hay pocos lugares en donde se fabrica. En segundo lugar, se transporta con mucho cuidado y con un protocolo que los mantiene así. Para ser precisos, se hace una especie de grandes pastillas de cianuro sólido y todo eso va envuelto en ciertos envoltorios y en transporte vigilado. Eso llega al lugar donde se va a usar. El lugar donde se va a usar por lo general lo disuelve, y para que no haya ningún escape de gases, se trabaja con agua en un circuito cerrado con un alto PH. De esa forma se evita la producción de gases que pueden ser prejudiciales”, desarrolló el entrevistado.

¿Qué aplicación tiene el mercurio en la minería?

“En este momento no se aplica en nada. En la minería moderna el mercurio ya fue abandonado. No se usa más. Y el cianuro, todas estas medidas de seguridad que comento son para que no traigan ningún problema. Los invito a que averigüen, se van a llevar una sorpresa porque en Argentina hay víctimas, hay muertos por intoxicación con cianuro y ocurrieron en el Gran Buenos Aires”.

“La minería moderna está muy controlada. Por otro lado, las grandes empresas hoy en día dependen de créditos bancarios, dependen de una serie de cosas que les exigen que hagan las cosas bien. Todo eso hace que dentro del panorama minero todos estos cuidados existan. Sabemos que puede haber un accidente, por eso decía que en 30 años de minería moderna tuvimos un solo accidente. Si lo comparamos con otras actividades, estamos en el podio”.

¿Considera que hay una suerte de ignorancia en la comunidad mendocina respecto al tema minero?

“Sí. Doy una primicia, aunque creo ya salió en otro medio, desde la asociación le hemos pedido a la DGE (Dirección General de Escuelas) para que incluya ciertos contenidos de geología que no se están enseñando a los chicos. Ejemplo, composición de la tierra. No se les explica a los alumnos cuál es la composición de la tierra y eso es lo que le pedimos a la DGE, y lo pedimos porque hoy en día hablan del silicio, del litio, del cobre y si no saben de dónde salen, cómo van a aceptar o entender cuál es la misión de la minería. Todos los materiales que estamos usando salen de la tierra y los que se encargan de sacarlo de la tierra son los mineros. Todo eso nuestros chicos no lo saben porque no se los enseñan”, reflexionó el geólogo.

¿Es necesaria una legislación para que Malargüe quede exento de la aplicación de la 7722?

“Los malargüinos habían pedido una excepción, pero no se la dieron. De manera que las leyes restrictivas siguen vigentes. El problema es que eso embarra la cancha, ahora aún con la cancha embarrada tenemos hoy un gobierno que está queriendo desarrollar la minería y más aún está apurado por desarrollarla.

¿La punta de lanza podría ser la reforma del código minero?

“Sí, aclaro algo porque he leído y he escuchado que hay personas que confunden el código de minería con el código de procedimiento. Lo que está en la Legislatura es el código de procedimiento, que es una especie de reglamento del código de minería, que es un código nacional. Ese código de procedimiento de Mendoza es viejo y sería bueno que se actualice, pero existen 237 artículos que deberían ser revisados por especialistas en derecho minero y en derecho administrativo, para ver si son coherentes los 237 artículos con el código de fondo y con el resto de la legislación provincial. No sé si eso se está haciendo”, explicó Lavadaio.

“Esto puede traer problemas en el sentido que todo error que se cometa desde el punto de vista legal a futuro puede traer problemas serios. Independientemente del código de procedimiento, el Poder Ejecutivo aprovechó esta ley, diría casi ley ómnibus, para meter dos artículos muy particulares. En un artículo dice, deróguese la ley 3790, y esa ley es la creación de un organismo de jerarquía única dentro del gobierno provincial porque es el organismo científico-técnico y legal que se ocupa de la geología, de la minería, del tratamiento de minerías, de la geología aplicada de toda la provincia y de toda la parte concedente legal. Ese organismo, con ese artículo que se agregó, desaparecería”.

“Además, se agrega un segundo artículo que dice, todo esto va a estar a cargo del director de minería. La ley 3790 tiene un cuerpo colegiado, es un consejo interdisciplinario que es el encargado de la concesión minera, todo eso sería reemplazado por un director de origen político. Es decir, sin la idoneidad que tiene esto en la 3790. Eso me parece que es algo hecho de apuro y que no le veo todavía la ventaja que pueda tener”.

“No se olviden que la minería es imprescindible, todo lo que tenemos y todo lo que usamos todos los días se hace con minerales”, culminó el entrevistado.

Producción Periodística: Enrique Villalobo- Daniel Gallardo-José Urrutia