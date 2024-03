Intervendrán Fuerzas de Seguridad federales para frenar el narcotráfico

El diputado nacional del Pro por Santa Fe, Gabriel Chumpitaz, dialogó con Círculo Político (lunes a viernes, de 14 a 16, por 91.7 FM Ciudadano.News), explicando la actualidad y las medidas a tomar frente a la ola de violencia en la ciudad santafesina.

La situación actual de Rosario

“Rosario vive una crisis importante de inseguridad, producto de una disputa del narcotráfico, a causa de, una guerra muy violenta, una guerra urbana que lamentablemente se ha incrementado en los últimos años y que hoy se ve de manifiesto a través de estos homicidios, crímenes que han llevado adelante estas bandas impunes que ha dejado a la ciudad paralizada.

"Hoy no tuvimos transporte público, no hay clubes, colegios, escuelas: hay un terror infundado por estas bandas y por eso tuvimos la presencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri, junto al gobernador Pullaro, delineando las políticas públicas y gestiones que llevarán delante en los próximos días”.

¿Una represalia contra el Gobernador Pullaro?

“Básicamente, tiene que ver con una guerra narco que advertí en 2009, al regreso de una capacitación en Medellín, Colombia, y esto se fue profundizando por varias cuestiones, en algún momento por la tibieza gubernamental, una justicia ya no garantista sino abolicionista que ha permitido todo".

"Como, por ejemplo, la puerta giratoria, las organizaciones de derechos humanos que siempre han incentivado, ayudado y defendido a los criminales, a los delincuentes y hoy nos encontramos en un río de sangre al cual el gobierno de Santa Fe está haciendo frente y con mucha decisión y con un tinte muy correcto le está dando batalla”, desarrolló Chumpitaz.

“Por eso decimos que, con el narcotráfico, con las mafias, no se transa, no se negocia, se los combate y se los vence, pero esto es el día a día, una lucha constante que todos los rosarinos tenemos que estar unidos para darla”.

La complejidad de cortar los recursos financieros del narco

“Son medidas que se han llevado adelante en otra oportunidad, se han embargado vehículos, aviones, barcos y, también, la lucha contra el segundo escenario del narcotráfico que es el lavado de activos, que básicamente depende de volver a conseguir dólares para seguir con el circuito de la compra y venta de droga"

"En ese sentido, no es tan sencillo seguir ese circuito porque obviamente no manejan cuentas verificadas, sino que se maneja mucho efectivo, muchísimas cuestiones distintas a lo que puede ser una empresa convencional. Hay grupos de empresas que pueden estar involucradas en este tema, pero, me parece, que ese es el desafío que tenemos en Argentina, dar lucha no solo en el territorio sino también con el tema lavado de activos”.

Los recursos que requiere Bullrich por parte del Congreso

“La ministra Patricia Bullrich bajó una línea clara y en absoluta combinación con el ministro Petri y con el gobernador Pullaro, entendiendo que necesitamos herramientas legislativas del Congreso para llevar adelante un sistema antimafia como llevó adelante Italia, Estados Unidos, El Salvador".

"Las legislaciones antimafias tienen que ver con sancionar a los integrantes de las bandas mafiosas o narco criminales por su pertenencia, más allá del delito que cometan de manera individual. La pertenencia a la banda hace que les quepa la sanción individual por pertenecer, por los delitos colectivos que realice la banda, con lo cual me parece importante, más allá de una asociación ilícita, punir también los delitos como, por ejemplo, un homicidio que es perpetrado por una banda puntualmente”.

“Por otro lado, herramientas que tengan que ver con mayor agilidad para la justicia, allanamientos, sobre todo para lo que es el decomiso de armamento, que hoy Rosario tiene récord de armas ilegales en el territorio. Esas dos medidas, a través del Congreso, serían muy positivas”.

¿Está debilitada la justicia en Rosario?

“Hay una justicia que ha quedado un tanto obsoleta, con cierta parte de la misma, con pensamientos pseudo progresistas que incentivan la puerta giratoria, que defienden a los delincuentes, organizaciones de derechos humanos que le han hecho mucho daño y hay un sesgo ideológico".

"El mismo, lo tenemos que poner sobre la mesa y cambiarlo y, en ese sentido, la justicia no deja de ser una institución que está impregnada por ese sesgo ideológico. Es importante que pongamos el debate y cambiemos esta situación”, dijo el diputado.

Las enseñanzas de Medellín y Cali en Colombia

“Sí, todas las experiencias a nivel mundial nos van iluminando de acuerdo a las medidas que tenemos que tomar en Rosario. Colombia superó los tres estadios del narcotráfico como ha superado Rosario. Me refiero a filtración, ocupación y copamiento, luego sufrió la cartelización, hoy Rosario todavía no está cartelizado, por una cuestión que no hay un narco estado, no hay un cártel de drogas dando órdenes o delimitando el accionar de los funcionarios públicos, pero sí hay un copamiento territorial”.

“¿Qué aprendemos de Colombia? Ellos le dieron batalla dura y de frente al narcotráfico y, también, trabajaron sobre la matriz de la droga, que tiene que ver con que el narcotráfico es la oferta y la demanda es el consumo y para eso hay que trabajar en la prevención del consumo, en la parte social, en un ente social de seguridad, me refiero a la cultura, la educación y el deporte”.

“Por otro lado, Colombia trabajó en la condena social, ya no se acepta un empresario que es narcotraficante y le dicen empresario. El narcotraficante es narcotraficante y, por otro lado, cualquier persona que empieza a participar en los ámbitos más destacados de la sociedad, de alto nivel económico, participan de clubes de alto nivel, mandan a sus hijos a colegios de alto nivel. Todo eso fue cambiando de a poco con la condena social y, a partir de allí, Colombia empezó a cambiar su destino”.

¿Cuál es la diferencia entre las iniciativas penitenciarias de Pullaro y lo que hizo Bukele?

“En realidad no se puede comparar. Uno es un presidente que tiene legislación que lo avala a nivel nacional; Maximiliano Pullaro es un gobernador que tiene mucha decisión y determinación, obviamente necesitamos mayor apoyo a nivel nacional, apoyo de la Justicia Federal, de la Justicia Provincial. Necesitamos, básicamente, desde el Ministerio de Seguridad que, hoy se ha hecho presente a través de la ministra y todos sus funcionarios, estén trabajando en el territorio”.

Chumpitaz sostuvo: “Necesitamos un copamiento de las fuerzas federales en los distintos barrios, hoy están trabajando en tres barrios de la Ciudad de Rosario, La Tablada, Empalme y Ludueña, dos barrios en el oeste y uno en zona sur, pero, se necesita trabajar en otro tipo de barrios también que tienen problemas de narcotráfico, sicariato y demás, con lo cual hacer un comparativo es difícil, pero si en Santa Fe se está dando esa guerra que mencionamos anteriormente”.

La libertad de prensa para brindar información sin alertar a los delincuentes

“En cuanto a la información, es todo muy relativo, las bandas de narco criminales tienen buenos sistemas de inteligencia, que se diferencian de los sistemas del estado. Tienen sus metodologías, sus criterios, su forma de actuar, pero manejan información, información propia y también producto de infiltraciones a través del dinero, compran información en distintos estamentos”.

“Acá tenemos que decirlo con todas las letras, en los distintos estamentos del estado están infiltrados: la política, la justicia, la policía, la prensa, el empresariado, el sindicalismo, la penitenciaria; entonces la sociedad está atravesada por el narcotráfico lamentablemente y lo que tenemos que hacer es ponernos del lado del estado, que le está dando pelea o del lado de las mafias, y la inmensa mayoría de los rosarinos queremos vivir en paz, estar tranquilos y del lado de quien le da guerra a las mafias”, culminó el legislador.

