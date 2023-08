Proponen la adhesión de Mendoza a la Ley de Celiaquía

Contando a nivel nacional con una norma que contempla específicamente los problemas de quienes padecen este trastorno de salud, por el orden constitucional las provincias deben sancionar su propia adhesión, y para ello se ha presentado en la Legislatura mendocina un proyecto cuya autoría pertenece al Partido Verde.

Emanuel Fugazzotto, diputado por dicha fuerza, dialogó con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por http://ciudadano.news), donde explicó: “Nosotros hemos avanzado con este proyecto de ley porque los mismos damnificados son los que nos han solicitado que lo hagamos, ya que las obras sociales no responden", y esto se acentúa "sobre todo en la obra social de empleados públicos, que al no estar adherida Mendoza a la ley nacional, no es aplicable".

"Ante esta situación vamos a plantear la adhesión a la ley nacional, buscando resolver este problema que es un flagelo de muchas familias, y que la celiaquía como cualquier otra enfermedad debe tener cobertura", destacó, considerando que "por parte del Estado debe tener la protección necesaria de aquellas personas que necesitan tener garantías, más que nada con lo que es la alimentación".

En otro tramo del diálogo, el legislador afirmó: “Hay que recordar que tanto nación como la provincia hay diferentes programas que tienen que ver con la celiaquía, pero esos programas no abarcan de manera integral las soluciones para aquellos pacientes que tienen este tipo enfermedad".

La nueva ley nacional plantea una ampliación en la nómina de alimentos que están aprobados por la ANMAT. "Plantea también la cobertura integral por parte de las obras sociales y prepagas, y también de lo que habla esta normativa, es que tiene que tener un etiquetado claro y concreto, que permita que la persona pueda identificar que el alimento es apto para el consumo de personas con celiaquía", agregó Fugazzotto.

Finalmente, completó: “Entendemos que esto, al adherir la provincia de Mendoza, termina con estas cuestiones que por ahí pueden estar dando vueltas y que hacen que la aplicación de la normativa no sea efectiva, pero también estamos apuntando exclusivamente a que el Estado no pueda seguir mirando para otro lado y que se ponga a hacer lo que tiene que hacer, que es cuidar a aquellos pacientes que tienen esta enfermedad".

El proyecto tomará estado parlamentario en la sesión del miércoles, y será tratado en comisiones, se espera que antes de fin de año.

