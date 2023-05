La búsqueda de la vivienda propia es una de las prioridades de muchas familias. Algunos invierten en casas ya construidas y otros buscan distintas modalidades. Una de las opciones disponibles es la de comprar una propiedad de pozo.

Para conocer los beneficios y riesgos de estas inversiones, El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) conversó con Kevin Savelski, director del Grupo Constructor 8.66, quien explicó cómo funciona este sistema.

Comprar de pozo

“La empresa desarrolladora va a comprar una casa o un lote. Luego la empresa desarrolladora va a empezar a preparar todos los planos para luego salir a comercializar. Esa es la etapa inicio de una obra, donde los clientes van a tener muchas más disponibilidad, ya que la obra no está vendida y está recién iniciándose y pueden elegir en diferentes pisos o tipologías”, explicó.

Posteriormente, agregó que “a medida que va avanzando, van cambiando los valores”. Luego remarcó que “generalmente, hasta que la empresa hace la presentación de planos, lo aprueban y arranca la obra, es una etapa de pozo súper temprana. Una vez que la obra arranca, suelen ser entre 24 y 36 meses, que es lo que va a demorar la obra. También otro beneficio importante, siempre que la obra se está iniciando, muchas veces los clientes pueden hacer modificaciones de la unidad, cosa que si está casi terminado, no lo puede hacer”.

Por ese motivo, remarcó que “mientras más temprano ingresen a la obra, la forma de pago y financiación va a ser diferente. Si hoy quieren ir a comprar una obra que está terminada, van a tener que pagar de contado la totalidad, en cambio, entrando en una obra en pozo pueden dejar un adelanto y el resto financiar. Ese es uno de los valores agregados que tiene la construcción de pozo”.

Los beneficios

“La lógica diría que cuando uno compra pozo, mientras más temprano ingresa a la obra, debería tener un beneficio económico. Es verdad que a veces no se cumple, pero debería ser. La lógica diría que a medida que va avanzando desde el inicio que el desarrollador compra la casa, no la demuele y sale a la venta, ahí arranca el precio más barato. A medida que la obra va avanzando hasta que llegamos a la instancia que al cliente le damos la llave para que habite el departamento, debería ser el punto más alto del departamento. Es verdad que a veces no se cumple, a veces el mercado es cambiante, venimos de una situación un poco rara, que quizás pasó a no cumplirse esto que decía, pero históricamente los precios de pozos suelen ser más baratos que terminados”, recalcó.

Algunas formas de saber si es seguro

Para protegerse, Savelski comentó que el inversionista puede tomar algunos recaudos. “Algo que puede hacer el cliente para confirmar esto, es, cuando esté viendo algún desarrollo, buscar a la empresa constructora que lo hace y comparar con otras.

"Generalmente, los desarrolladores suelen hacer base en algún barrio de alguna zona, generalmente suelen tener más de una obra en ejecución, así que lo que puede hacer el cliente es ver una obra terminada, ver el precio de metro cuadrado, ver una obra recién iniciando y una obra intermedia, como para hacer su propia evaluación”.

“Otro tema es que la información está al alcance de todos, por internet podés llegar a mucha más información. Entonces muchas veces buscar en tres o cuatro manzanas aledañas emprendimientos que estén en la misma etapa, ese es otro tip para comparar precios y saber que estamos enmarcados”, añadió.

“Lo que les recomiendo a todos, una vez que encuentran el desarrollo del pozo que les gusta, hagan una averiguación sobre la empresa, la actividad, cuánto tiempo llevan en el mercado, traten de visitar una obra terminada de la constructora. Otro tip a tener en cuenta, cuando estén visitando las unidades de la desarrolladora, presenten atención a la calidad de los materiales que ponen, cómo son las terminaciones, eso son los detalles más importantes que deberían tener en cuenta”, consideró.

“La realidad es que muchas garantías no pueden dar las constructoras, porque es un negocio en donde puede salir bien o mal. Entonces, si me tengo que parar en el lugar del cliente, los recaudos que tomaría, es primero analizar a los socios, ver de qué se trata, quiénes son, qué hicieron, cuánto tiempo tienen en el mercado, hacer un veraz de ellos, ver que este todo en orden, que hayan cumplido con todo en todos los años de trayectoria que tuvieran. Ver que sean las personas responsables que firman tanto los contratos como los responsables de obra. Ese es el recaudo que deberían tomar”, concluyó.

Los riesgos

“Luego, no olviden que es un negocio para las dos partes, y en esa diferencia de precios que pagan es un poco el riesgo que están corriendo. Sí, es verdad que hay constructoras que se han demorado en la entrega de las unidades, es verdad que hay constructoras que han prometido un estándar de calidad y han entregado otro”, remarcó.

Ante esta posibilidad, señaló que un tip a tener en cuenta es “que cuando firmen el contrato se aseguren que la memoria descriptiva de todos los materiales que ellos pongan, sea el que pactaron. Van a ver que muchos utilizar estrategias como, última tecnología en mesada, y no, que pongan la marca de la mesada. Eso es una forma de minimizar los riesgos”.

Así es el proceso.

“Cuando la propiedad ya está lista, construida, tiene el final de obra, uno compra la propiedad y escritura, llama al escribano, preparan los papeles y abona todos los gastos notariales. Cuando compras una propiedad en pozo es diferente, vas a firmar un boleto de compra-venta con la desarrolladora, ese mismo boleto lo declaras en AFIP, vas a tributar el famoso impuesto al sello que es del 1% y cuando se termine la unidad y vas a escriturar ahí el escribano te va a descontar ese 1% que pagaste, es una especie de adelanto de escritura, pero es importante resaltar que cuando compran propiedad de pozo no se van con la escritura”, explicó.

También dejó la siguiente recomendación: “fíjense que cuando firmen el boleto habrá un representante de la desarrolladora, fíjense que ese representante que firma, sea uno de los directores o uno de los dueños de la empresa, que esté ligado 100% con la compañía”.

