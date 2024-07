Profundo dolor: murió la hija de Ricardo López Murphy

El diputado nacional Ricardo López Murphy comunicó en la mañana del jueves la noticia de la muerte de su hija Analía, quien transitaba una difícil enfermedad. "Con gran dolor comunico el fallecimiento de mi querida hija Analía Elena López Murphy", escribía en un posteo.

Ricardo López Murphy

Hace tiempo que el legislador de Hacemos Coalición Federal había comentado, a través de una entrevista, que había sufrido muchas dificultades" desde su ingreso a la Cámara de Diputados, a causa de una enfermedad de uno de sus familiares.

"Me ha llevado a sentir un gran conflicto entre mis obligaciones cívicas y mis afectos. Me ha costado mucho poder cumplir con mi deber. Lo he hecho con dedicación, pero me ha costado", contaba en aquel entonces López Murphy, en diálogo con Luis Novaresio.

Ricardo López Murphy

Fue allí cuando relataba el modo de transitar semejante situación. "A veces sacamos malas cartas. Me duele, pero es así. Hice un esfuerzo extraordinario para sostenerme. Hace más de 40 años que estoy casado, y nunca me faltó nada", comentaba en esa ocasión.

Con gran dolor comunico el fallecimiento de mi querida hija Analia Elena López Murphy. — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) July 25, 2024

Tiempo más tarde, fue el mismo Novaresio quien revelaría que el famliar en cuestión era Analía, su hija. Si bien no dio a conocer cuál era la enfermedad que sufría, se supo que estaba en tratamiento en los Estados Unidos, donde residía desde hacía más de 20 años, en la firma de servicios financieros JP Morgan.

Mensajes de apoyo

Luego de conocerse la novedad, varias personalidades del arco político argentino enviaron mensajes de apoyo y pésame a López Murphy. Entre otros, la diputada de la Coalición Cívica - ARI, Paula Olivetto Lago.

Acompaño a @rlopezmurphy y su familia en este momento tan triste. Están en mis oraciones. — Paula Oliveto Lago (@pau_oliveto) July 25, 2024

Desde Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz le hizo llegar sus condolencias al legislador: "Estimado Ricardo, te mando un fuerte abrazo a vos y a toda tu familia en este durísimo momento. QEPD", podía leerse en su cuenta de Twitter.

Estimado Ricardo, te mando un fuerte abrazo para vos y toda tu familia en este durísimo momento.



QEPD 🙏🏼 https://t.co/aZJUzaxYEo — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) July 25, 2024

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, escribió: "Un fuerte abrazo, querido Ricardo. Mi acompañamiento para vos y tu familia en este triste momento.