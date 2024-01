Paola Courtade, cardióloga y miembro de la FAC (Federación Argentina de Cardiología), dialogó con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) indicando, en primer lugar:

“Los valores en el 2018 eran 54% de sedentarismo y la actualización que se hizo en 2021 marca un 10% de aumento de sedentarismo en Argentina. Estamos con un 64% de argentinos que no cumplen las recomendaciones de la OMS acerca del ejercicio. Es un número altísimo”.

¿Cuánto ejercicio hacer por semana?

“Tenemos un número que nos marca que, aproximadamente, tenemos que hacer entre 150 y 300 minutos por semana de una actividad física aeróbica. Si hacemos 5 días media hora todos los días y, si hacemos 3 veces a la semana, 1 hora de actividad física aeróbica moderada. Además, hay que reforzarlo con dos estímulos semanales de trabajo de fuerza muscular. Esa es la indicación mínima como para salir del estado sedentario y empezar a generar beneficios para el corazón. Por supuesto que cuanto más hagamos es mucho mejor”, comentó la cardióloga.

Mejorar la alimentación

“En cuanto a la alimentación tenemos, lamentablemente, una alimentación muy rica en hidratos de carbono, en grasas, por eso aumenta la hipertensión, diabetes, colesterol, entonces tenemos que empezar a utilizar un poco más las proteínas. No tenerle miedo al huevo, es un gran aliado para el músculo, da energía, da salud. Tampoco esto de comer a cada rato, el picoteo no es bueno, tenemos que hacer descanso de nuestros intestinos y de nuestro sistema digestivo y tratar de empezar a escuchar al organismo cuando realmente pide comida. Aumentar el consumo de frutas y verduras, eso da minerales, vitaminas, energía”.

Precauciones a la hora de ejercitarse

Respecto a lo malo de hacer una actividad física de repente, Courtade dijo: “Depende lo que vaya a hacer, de la edad, de los factores de riesgo que tenga la persona. Si pasamos a estas noticias que aparecen y dicen que se infartó una persona que fue a jugar el fútbol con sus amigos, generalmente esto tiene que tener una concientización en la población, donde hay que tener en cuenta si esta persona era sedentaria, tenía hipertensión o no lo sabía y de golpe hacer un exceso de ejercicio, por supuesto, que pone al corazón en riesgo sin un chequeo previo, sobre todo en personas mayores a 35 años”.

“Para salir a caminar a la plaza, para moverse, anotarse en un gimnasio cuando no tenés factores de riesgo cardiovascular, lo ideal es empezar ahora, que no sea eso un impedimento, pero siempre a conciencia, no pasar de 0 a 100, no pasar de sedentario a maratonista, eso lleva un proceso y también en el ejercicio de fuerza que no estamos acostumbrados a hacer necesitamos un entrenador que nos vaya guiando porque si no después tenemos lesiones que hacen que volvamos al hábito sedentario.

Es decir que no tengamos ganas nunca más de tocar un gimnasio, entonces tiene que ser algo progresivo y consensuado. Tiene que existir la prescripción médica. Tienen que saber que no es para todos las maratones, el fútbol, el gimnasio, entonces tenemos que adecuar el ejercicio a cada individuo en cuanto a sus posibilidades físicas y a sus gustos”.

Chequear el estado de nuestro corazón

“En mayores de 30 años, cuando ya tienen una disciplina, lo ideal sería hacerse un chequeo una vez al año. En realidad, todo el mundo podría hacerse un chequeo una vez al año.

A veces solo se necesita un electrocardiograma, una analítica, un examen físico, no hace falta más estudios, pero si a esto le sumamos estos factores de riesgo del que decía, si tenemos hipertensión, demasiado estrés o algún otro factor ya se requiere un examen cardiovascular un poco más acentuado, más específico, quizás una prueba de esfuerzo como una ergometría, un ecocardiograma, según cada paciente”, dijo la entrevistada.

Hay que hacerse un electrocardiograma una vez al año, pasados los 35 años

“Parecía que en pandemia la cantidad de equipos de gimnasios se habían vendido de manera extrema, fue un boom, todo el mundo compraba elementos para hacer ejercicios en su casa y la realidad es que hoy están todos de percheros".

"Hay que desempolvar lo que tengamos, ponerlo frente a la televisión, tampoco tienen que ser 30 minutos seguidos, se pueden hacer 10 minutos en la mañana, tratar desde el día uno, hacer los 30 minutos y disminuir el hábito sedentario”, concluyó la médica.

Producción Periodística: Sebastián Peralta- Alejandro Álvarez