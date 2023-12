¿Por qué es necesario que el gobierno haya declarado emergencia del sector energético nacional?

El Gobierno oficializó la “emergencia del sector energético nacional” hasta el 31 de diciembre de 2024, y dispuso el inicio del proceso de revisión tarifaria con el mismo plazo y estableció la continuidad de la intervención de los Entes Reguladores de Electricidad (ENRE) y del Gas (Enargas).

En ese sentido, Julio Gallego ingeniero y coordinador de gerentes de La Cooperativa, Empresa Eléctrica de Godoy Cruz, explicó en Ciudadano News en qué cosiste esta determinación.

“Es conveniente y necesario porque la situación que está transitando el sector eléctrico desde hace muchos años no da más, en el sentido de que primero, es una carga para el Estado nacional y segundo, porque todo el país prácticamente está compensando la baja tarifa de todo lo que es CABA y Provincia de Buenos Aires”, afirmó

Para Gallego el objetivo es que el ENRE cumpla con la función que tiene que cumplir que “hasta ahora no lo ha cumplido”, y es darle la tarifa que corresponde a las empresas que están bajo su jurisdicción que son fundamentalmente las empresas eléctricas nacionales Edesur y Edenor y a las transportistas.

“Esto se ve reflejado en que estas empresas no pueden pagarle a Camesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima) la energía que le compran para distribuir”, dijo el ingeniero Gallego.

Y a su vez explicó: “A Camesa, todos los generadores le venden y todos los distribuidores le compramos, entonces hace el balance energético y lo que hemos comprado para poder distribuir en nuestra área de concesión nos manda una factura a fin de mes que la debemos cancelar en un período determinado".

"Hasta ahora hemos venido cancelando en función de la factura, hemos tenido algunos retrasos, pero es porque el ente provincial regulador y las autoridades provinciales del Gobierno anterior y éste (que recién asume) se han comprometido a mantenernos una tarifa adecuada, la cual tiene jurisdicción la Provincia, lo que es el VAD (Valor Agregado de Distribución)”.

En tanto, Gallego comentó que “la factura que recibe Edenor, un tercio la paga y dos tercios o más no lo paga, lo mismo sucede con Edesur y un par de provincias, porque por razones políticas no han querido aumentar las tarifas y entonces si la distribuidora no recauda no puede pagar”.

Para entender lo anterior, el ingeniero manifestó que el dinero que se le queda debiendo a Camesa lo tiene que poner el Estado nacional con subsidios, porque si las distribuidoras no lo pagan y si Camesa no tiene el dinero para pagarle al generador, no hay energía.

“Este dinero que pone el Estado nacional para pagar ese déficit que se genera fundamentalmente en CABA y Provincia de Buenos Aires lo estamos pagando todos los argentinos y no hay derecho que así sea”, concluyó el coordinador de gerentes de la CEGC.