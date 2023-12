¿Qué puede pasar con el Impuesto a las Ganancias? ¿Vuelve? ¿Cómo? ¿Cuándo?

En septiembre, el exministro de Economía, Sergio Massa, envió al Congreso un proyecto de eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, el cual fue aprobado y se elevó el mínimo no imponible a 15 salarios mínimos, vitales y móviles.

Pero con el cambio de gobierno, ahora el nuevo ministro de Economía, Luis Caputo, busca avanzar con una reversión de la reforma que llevará a que los trabajadores en relación de dependencia comiencen a pagar nuevamente el tributo.

“Hay un reclamo de los gobernadores hacia el Gobierno de compensar a las provincias por las pérdidas de ingresos que han tenido por la modificación del Impuesto a las Ganancias, porque recordemos que es un impuesto coparticipable”, explicó en el programa Metaverso, de Ciudadano.News, Marcelo Saleme Murad, abogado, especialista en sociedades comerciales y derecho tributario.

A su vez, agregó: “El Impuesto a las Ganancias se coparticipa más o menos un 60% para las provincias y un 40% para la Nación, entonces cuando usted deja de afectar a los salarios o cualquier otra actividad con este Impuesto a las Ganancias lo que hace es girarle menos dinero a las provincias entonces, las provincias, que fueron las mismas que votaron esta exención, ahora le están pidiendo al gobierno nacional que de alguna forma le restituya esos recursos que dejaron de percibir”.

-¿No alcanzan con los impuestos que ya hay de coparticipación que sí o sí necesitan derogar este mínimo no imponible?

-Si no les alcanza, la única solución que le ven a todo es seguir aumentando impuestos, o sea, para reducir el déficit fiscal tenés dos opciones, bajar el gasto o aumentar los recursos. Como aumentar los recursos la única forma que conocen es poner más impuestos, siguen utilizando la misma herramienta. Entonces ellos creen que la única solución de restablecer equilibrios fiscales provinciales es poniendo más impuestos. Ahora, qué dijo este presidente: bajen los gastos. Cuando usted hace un presupuesto anual, los presupuestos provinciales los hacen con los ingresos y egresos y según esos ingresos es que hace las partidas donde tiene los gastos determinados, si le sacan egresos es evidente que quedan gastos sin atender. Entonces, estos gastos sin atender, aparentemente ellos no los pueden reducir entonces, piden que vuelva el impuesto sobre los salarios. El Impuesto a las Ganancias es una atrocidad porque el salario no es una renta, en mi criterio renta es lo que se obtiene de la aplicación del capital, no del trabajo personal.

-¿Qué debería ser lo ideal con Ganancias porque siempre algún sector queda disconforme?

-El Impuesto a las Ganancias con estas alícuotas es absolutamente confiscatorio, es anticonstitucional y va incluso contra las propias disposiciones tradicionales de los fallos de Corte, porque cuando usted tiene Impuesto a las Ganancias con una alícuota del 35%, viola absolutamente cualquier razonabilidad que pueda haber. La única solución es que el estado se amolde al sistema constitucional y no confisque la propiedad de los ciudadanos, mientras no tengamos eso no hay ninguna alícuota de esas proporciones que pueda ser aceptable. La única respuesta es achicar el déficit, el gasto, que se amolden a lo que legalmente corresponde y no que se abusen permanentemente con este tipo de impuestos, las tasas, las alícuotas del impuesto del IVA es exorbitante, de Ingresos Brutos es exorbitante, de Ganancias.

-¿Qué cambió y qué puede cambiar con la modificación que se pretende realizar?

-La ley es pésima, tiene una técnica deplorable. Habrán escuchado que dicen se derogó la cuarta categoría, porque las ganancias tienen categorías según las actividades alcanzadas por el impuesto, pero vamos a la cuarta categoría y no, lo único que ha hecho la ley ha sido extender las exenciones de los salarios que se ven afectados, es decir, la suma mínima para empezar a tributar salarios es de 15 salarios mínimos, vitales y móviles, eso iba a empezar a regir a partir del ejercicio fiscal 2024 entonces, que hizo el gobierno anterior, por decreto subió el piso a partir del cual a usted le pueden retener, es decir, hay menos salarios alcanzados y para reemplazar eso creó otro Impuesto a las Ganancias que se llama los mayores ingresos que alcanza a muchísima menos gente porque son los salarios a partir de 2 millones de pesos. Entonces, hasta que no tengamos la norma no podemos decir nada porque no sabemos si es que van a derogar la modificación del Impuesto a las Ganancias o harán otras modificaciones en la ley. Por lo cual, recomiendo evitar preocuparse en vano porque son noticias que no tienen sustento en algo concreto sino en rumores.

-A la espera de ver qué pasa, suponiendo que se decidiera restituir al cobro a como estaba antes, ¿cuánta es la recaudación que se generaría?

-Ganancias e IVA justifican la masa más grande de recursos que ingresa al Estado, no sé cuánto es exactamente lo que es Ganancias sobre salarios, porque Impuesto a las Ganancias se calcula integralmente entonces, es evidente que cualquier modificación en Ganancias es mucho dinero. Por otro lado, es cierto que ese dinero se ha conseguido a costa de un impuesto absolutamente anticonstitucional y de emergencia, porque la ley de Impuesto a las Ganancias es impuesto de emergencia y debería haberse derogado ya, pero la viven prorrogando entonces, todo está fuera de la Constitución en Argentina. Ahora, si se aplica el RIPTE, índice que se aplica para calcular qué salarios quedan comprendidos, hoy usted tendría que los salarios de más de 980 mil pesos empezarían a tributar, si se volviera atrás con todo, eso hace que la masa de contribuyentes que quedaría alcanzada sea de más o menos 800 mil personas, además de las que están ahora que son unas 100 mil. O sea, de los casi 2 millones de trabajadores que había comprendidos bajó a 90 y pico mil y si se vuelve a aplicar hablaríamos de 1,1 millones de trabajadores que volverían a pagar, es evidente que es una suma muy importante.