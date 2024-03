Paro de Universidades: 7 federaciones nacionales unidas en el reclamo

"La situación es complicada, porque está en riesgo el funcionamiento de la UNCuyo y esto incluye colegios y hasta el Hospital Universitario". Esas fueron las palabras con las que la profesora Ivana Vicchi Miguel, integrante del gremio universitario, expresó a El Interactivo, por Ciudadano News. La docente es miembro de FADIUNC (Federación de Asociaciones de Docentes e Investigadores de la UNCuyo), entidad que nuclea a los profesionales que trabajan en la Universidad Nacional de Cuyo.

En diálogo con el periodista Daniel Gallardo, Vicchi Miguel expresó que "desde nuestra parte queda lucha en conjunto, para lo cual este paro ha logrado que las 7 federaciones nacionales se unan para luchar en todo el país. Incluso nosotros, a nivel local, también estamos trabajando con el otro gremio docente, hasta con los no docentes. En esta situación, en la que nuestros sueldos están en riesgo, estamos unidos todos".

La medida de fuerza está apuntada hacia los fondos: el sistema universitario público recibió más de 750 mil millones de pesos en el presupuesto 2023. "En las distintas asambleas, los docentes plantearon que la crisis está afectando también el interior de las aulas. Están en riesgo las becas que reciben los alumnos, tanto para estudio como para comedor, o de transporte. En resumen, la posibilidad de estudiar es lo que está en riesgo. La educación pública está en riesgo", dijo la representante gremial.

Según la docente, se ha perdido el 50% del poder adquisitivo en lo que va de este nuevo gobierno. "Una de las cosas que vamos a notar el mes que viene es que no vamos a cobrar el fondo de incentivo docente, que es un porcentaje importante. Eso quiere decir que vamos a perder algo que habíamos logrado en luchas anteriores, aglo muy significativo para nosotros", dijo.

Se acerca el congreso de la CONADU Histórica, "y allí se decidirá cuáles son las medidas que llevaremos adelante mientras no tengamos noticias acerca de incremento salarial, funcionamiento, o presupuesto general", expresó la docente. En este sentido, explicó que "si bien se realizó la paritaria, en ese momento no hubo ningún ofrecimiento concreto, solo se aclaró que se iba a escuchar cuáles eran los pedidos (cuando se sabe bien cuáles son), y de ahí en más no tuvimos ningún llamado a una nueva paritaria".

Sobre el anuncio de aumento del 70%, dijo: “Si bien no ha sido necesariamente del ministerio, sino que ha salido en algunos medios, pero no es oficial, y a su vez si es el 70% como se dice, no garantiza el funcionamiento completo, no alcanza”.