“No hay, más allá del ajuste, un programa económico sostenible en el tiempo”

“Veo con mucha preocupación gran parte de los acontecimientos que están sucediendo, sobre todo porque sólo llevamos tres meses de gestión del actual gobierno. Si uno mira en retrospectiva, no parecieran ser tres meses de éxito, sobre todo por las consecuencias que están teniendo las medidas que está tomando”, comenzó Javier Díaz Araujo, mendocino, politólogo, docente universitario y secretario académico de la Universidad Nacional Villa María, Córdoba, en conversación con Sin Verso, programa de Ciudadano.News.

“Puede haber una cierta adhesión de determinados sectores muy concentrados, lo que llamamos minorías intensas que siguen apostando a que la transformación que está llevando adelante el Gobierno y que cree que pueda ser positiva, pero las consecuencias sociales, económicas, en el empleo de sus primeras medidas, no parecen ser las mejores”, añadió.

Respecto a las medidas tomadas en los primeros meses de gestión, Díaz Araujo evaluó: “Vemos con preocupación numerosos despidos que están sucediendo en distintos sectores de la economía, una caída brutal en el consumo y en la actividad muy importantes que también repercuten mucho en la empleabilidad, como en la construcción y en distintas actividades donde la población está abandonando actividades de consumo, de gasto de sus recursos”.

-Lo de mantener la imagen positiva es depende de las encuestas que se consulten… Habrá que ver cómo impacta el aumento de sueldo que se dio Milei y que luego dio de baja.

-Absolutamente, y eso cala profundamente en esta minoría que yo decía, hay una convicción de gran parte de sus votantes que tiene que ver sobre que iban a cambiar las cargas sociales respecto de quiénes iban a hacerse cargo de determinadas cuestiones en Argentina, a lo que él llama ‘la casta’ y, la verdad, no hay medidas que vayan en el sentido de que los sectores más privilegiados o más enriquecidos, incluso los sectores políticos, se hagan cargo del ajuste. Creo que estamos ante un escenario difícil de administrar, hay una conflictividad enorme en Argentina y eso no es bueno para ningún gobierno, se supone que las condiciones mínimas para la gobernabilidad es cierta tranquilidad que apueste a que haya armonía social, pero sobre una previsibilidad en las inversiones, uno lo que ve es que tampoco está siendo acompañado de inversiones importantes. Argentina se está volviendo un país caro en dólares y que las inversiones no van a rápidamente apostar por un país caro en ese sentido.

-Da la sensación de que hay inestabilidad política del propio gobierno, que a diario va eligiendo un enemigo nuevo. El mismo FMI le dijo ‘pará que te estás pasando de rosca’…

-Exacto, y una cosa de la que no se habla mucho es del supuesto acuerdo con los gobernadores. Gran parte del sistema político en Argentina no quiere aparecer como factor desestabilizante, pero en realidad lo que hace es ganar tiempo para que las consecuencias de las decisiones que está tomando el Gobierno las pague el propio Gobierno por su impericia o incapacidad de advertirlo. Cierta buena voluntad o predisposición a legitimar medidas tiene que ver más con eso que con una real convicción de que el rumbo sea el correcto.

-En una nota en el diario La Nación, Martín Rodríguez Yebra, dijo: “Un shock de realismo y el papelón que puede costarle caro al gobierno”, y agrega: “La tentación de Milei de actuar para la historia suele entrometerse en la urgencia mundana de resolver los problemas del presente”…

-Lo que en realidad uno no logra ver es cuál es el plan económico, más allá de estas acciones espasmódicas que tienen que ver con su conducta. No hay, más allá del ajuste, un programa económico sostenible en el tiempo, no entiendo por qué se sigue acudiendo a herramientas que sabemos que lo único que están produciendo son daños irreparables. Esto de retrasar los salarios solo puede llevar aparejada conflictividad social. Es muy difícil entender cuáles son las alternativas que se están buscando.

-Dice una nota de Clarín que las prepagas ya se pagan a valores más caros que en algunas ciudades de Europa con salarios mucho más bajos, ¿qué puede pasar en el corto plazo?

-Primero, los gobernadores han decidido darle tiempo al Gobierno para que las consecuencias de las medidas oficiales no sean vistas como una consecuencia de la oposición. Ahí hay una clave para entender lo que pueda pasar. Segundo, se está dando es una reconstrucción del sistema político ante la presencia de este ‘outsider’, que va a llevar tiempo, pero que en definitiva no está dispuesto a tolerar estas cuestiones. Entonces, no de manera inmediata, ojalá que sea de manera democrática, lo que hay es una alta preocupación de todos los actores del sistema para ver cómo se reconducen estas decisiones para que no lleguen a una conflictividad social que sea muy difícil de resolver.