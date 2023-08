La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) autorizó este lunes la inscripción en el Registro de Especialidades Médicas de un nuevo medicamento inyectable. La droga, llamada Wegovy u Ozempic, contiene un principio activo llamado semaglutida que se utiliza principalmente para bajar de peso.

La semaglutida fue desarrollada en un principio para abordar la diabetes tipo 2. En el 2017, la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, según sus siglas en inglés) dio luz verde al Ozempic, y, en el 2021, extendió su respaldo a Wegovy, un tratamiento innovador basado en dicha droga.

El tratamiento para bajar de peso con la ayuda de la semaglutida se conoció mundialmente cuando Elon Musk, propietario de Space X, Tesla y X (Twitter), compartió su experiencia al haber utilizado Wegovy para lograr una rápida pérdida de peso.

A raíz de esta revelación, las redes sociales tomaron conocimiento del tema, y la marca Ozempic se convirtió en un fenómeno con más de 280 millones de visualizaciones en TikTok. Además, varias celebridades de Hollywood confesaron haber consumido Wegovy para aparecer deslumbrantes en la alfombra roja de los Oscars.

Semaglutida: qué es y qué hace

Ahora que la ANMAT autorizó el tratamiento con dicha droga, conviene saber en qué consiste y qué efectos produce en el cuerpo. "La semaglutida es una copia de una hormona natural que libera el intestino una vez que nos alimentamos, y que nos ayuda a sentir saciedad", comentó Mónica Katz, especialista en nutrición, citada por el diario Página/12.

"En primer lugar, retrasa el vaciamiento del estómago, por lo que la misma cantidad de comida llena más. Y luego actúa en sectores del cerebro que permiten generar saciedad sin efectos emocionales, y con esto permite ser usado en personas que utilizan psicofármacos, o con deterioros cognitivos", agregó la especialista.

Sumado a esto, la semaglutida reduce los niveles de azúcar en la sangre y regula la insulina, lo que es crucial para personas con diabetes tipo 2. Según datos del Ministerio de Salud, 60% de los adultos presentan exceso de peso en la Argentina, y 30% de los niños en edad escolar sufren esta situación.

Quiénes y cómo pueden utilizar la semaglutida

"La droga está indicada para adultos con un índice de masa corporal entre 27 y 30 —o superior— y también para los casos en los que la persona tiene comorbilidades relacionadas con el peso, como puede ser artrosis de rodilla, sobrepeso con diabetes, sobrepreso con apnea, o sobrepeso con hipertensión", detalló la doctora Katz.

Sin embargo, el tratamiento no es de venta libre. Se hace con prescripción médica, y no se recomienda para bajar de peso en el verano. "Es un tratamiento destinado a combatir la obesidad, que no es otra cosa que una enfermedad", advierte la profesional.

Tanto Ozempic como Wegovy están diseñados para inyectarse una vez a la semana, en el estómago, la pierna o el brazo. Permanece en sangre unas 180 horas, lo que permite recibir una dosis por semana.

Del mismo modo, la dosificación debe ser progresiva, por lo que el medicamento se distribuye en cinco dosis diferentes: el primer mes los pacientes se aplican una dosis de 0,25 mg una vez por semana, y luego aumenta cada 4 semanas, hasta llegar a la dosis completa de 2,4 mg.

"El tratamiento debe tener seguimiento y entre médico y paciente decidirán cuando se debe suspender, porque fundamentalmente acompaña el proceso de disminución de peso de cada persona. Para algunos puede ser más rápido que para otros", culmina la doctora Mónica Katz.

En cuanto a Ozempic, la semaglutida del mismo laboratorio que está indicada en el país para pacientes con diabetes tipo 2, tiene un costo de entre $ 72.108 y $ 122.584, dependiendo la dosis.