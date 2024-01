“Ojalá que el viaje de Milei signifique un cambio de actitud frente al tema ambiental”

El presidente Javier Milei, en numerosas apariciones públicas en plena campaña electoral, dijo: “Todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas”. Sin embargo, en su primer viaje al frente del Estado nacional fue a la Antártida a realizar una actividad justamente que tiene que ver con la agenda ambiental relacionada con mitigar el cambio climático.

La novedad fue analizada para el programa Metaverso, de Ciudadano.News, por Juan Carlos Villalonga, especialista en matriz energética y cambio climático.

“Ojalá esto signifique un cambio de actitud por parte de Milei respecto de la agenda ambiental, ya que el viaje a la Antártida tuvo que ver con el inicio de un estudio que se hará acerca de qué nivel de presencia de microplásticos hay en la Antártida. El estudio que se está realizando involucra a más de 60 países. Insisto, espero que esto un cambio de actitud para una agenda a la cual él ha venido soslayando y considerando que no es tema”, indicó Villalonga.

“Lo que no debemos desconocer es que aquí hay una importante acción de relaciones públicas. El programa tiene su importancia, sí, pero en ningún país del mundo llega al nivel de que hay un involucramiento presidencial para una actividad de este tipo, esto es un programa de acción que involucra algún sector del Conicet, del área científica de la Antártica y no mucho más, es un exceso de que para este programa vaya el presidente, el ministro del Interior, el ministro de Relaciones Internacionales, el ministro de Defensa…”, evaluó el especialista.

-¿Hubo una sobreactuación por parte de Milei?

-Sí. Incluso si uno escucha las declaraciones posteriores del presidente, hay una confusión, como que esto hay que revitalizar el sector de la energía nuclear, lo cual son dos cosas completamente distintas, una cosa es usar rayos isótopos para ensayos de laboratorio y para estudio de trazabilidad y otra cosa completamente distinta es la energía nuclear. Entonces, ahí es donde veo una cosa que me parece, hay algo de relaciones públicas.

-En cuestión energética, ¿cómo está Argentina?

-Tres cosas, primeo, en el área energética estamos en general con una situación donde, fundamentalmente en el sector eléctrico, estamos complicados porque tenemos una falta de infraestructura importante y esto se ve desde el sector de la distribución con fallos cuando hay situaciones de estrés del sistema. Tenemos un problema muy grande en lo que es la transmisión por líneas de alta tensión, lo cual no está permitiendo que el sector se expanda al ritmo que lo necesita. En el sector generación tenemos el problema porque hay poca inversión y poco financiamiento en la inversión.

-¿Qué pasa con las energías renovables?

-Las energías renovables en Argentina no se han detenido en los últimos tiempos, lo cual muestra dos cosas, por un lado, que las energías renovables no solo con competitivas y gozan de buena salud, sino que además, a pesar de todas las circunstancias adversas, las energías renovables han seguido consiguiendo financiamiento y hay dinero disponible para las inversiones, esto es muy interesante a pesar de todas las dificultades. El año pasado, una empresa que se dedica al tema renovable emitió una serie de bonos o de obligaciones negociables que permitieron acceder a una enorme cantidad de dinero privado que le permitió desarrollar parques eólicos. Hay un flujo de dinero que se está moviendo aún en la Argentina con las dificultades que tiene. Por otro lado, esto muestra que del sector de la energía, el sector privado y la tendencia natural que hoy se está dando es que el sector de las energías renovables invierte. Entonces, si Argentina le da las condiciones básicas y mejora su macroeconomía, el sector energético no va a tener un comportamiento diferente al que tiene en el resto del mundo.

-¿Cuál es la situación del gas?

-En el tema del gas, hay una apuesta, uno entiende que allí hay un capital muy grande, entonces Argentina y en general la dirigencia política está poniendo una expectativa importante en la capacidad exportadora que pueda tener Argentina en el corto y mediano plazo. Pero hay que tener mucho cuidado con esta visión porque las cosas están cambiando rápidamente, está mutando y la transición energética tuvo, por ejemplo, recientemente en la conferencia del clima en Dubai, un golpe importante a los combustibles fósiles, donde claramente quedó definido que estamos en una transición acelerada en el abandono de éstos. Es previsible que en los próximos 10 o 20 años tengamos un declive importante en la demanda de gas. Hay que tener expectativas muy medidas y cuidadosas y esto no es de ser mala onda o negativo, es de ser realista y decir ‘cuidado’.

-Cuando uno piensa en los modelos de negocios que eligió Argentina para el desarrollo del sector energético, por ejemplo, en el mundo eléctrico, dividir generación, transporte y distribución, ¿son modelos acordes para el mundo que viene o el país debe repensar los modelos de negocios para reproducir energía?

-El modelo tal cual se pensó en los ’90 es un modelo que será, por las declaraciones que ha dado el actual secretario de Energía (Eduardo Rodríguez Chirillo), es un modelo al cual se va a reforzar. En principio, no estaría mal, hay que tener cuidado porque ese modelo llevado a ciertas circunstancias como el caso si lo pensamos en Europa, tiene sus dificultades. Es un modelo en el cual el precio de la energía queda fijado por el último generador que entró al sistema, el sistema va requiriendo a la vez que los generadores vayan generando, produciendo energía, por orden de prioridad, que es el orden de costo, o sea, primero entran los más baratos y luego los más caros.