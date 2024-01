Desplome de ventas: “Las pymes no tenemos espalda para aguantar mucho tiempo más”

Tras la devaluación y la liberación de precios de diciembre, el consumo se desplomó 13.7% en diciembre, según el último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Asimismo, el mismo informe indicó que a lo largo del año las ventas en comercios cayeron 3,4 por ciento.

Salvador Femenía, vocero de la CAME, conversó con el programa Metaverso, de Ciudadano.News, en el cual afirmó: “La situación de las pymes es muy complicada, por lo que está pasando con los aumentos de precios, devaluación, suba de combustibles. Habíamos entrado en esa situación en un momento muy difícil porque veníamos mal, con problemas de consumo también, pero esta baja se produjo en diciembre, fue notable, abrupta”.

Y agregó: “Así completamos doce meses en baja, no tuvimos un solo mes positivo en todo el año en el registro de ventas de las pymes. La estamos pasando mal, todo esto implicó a lo largo del año una pérdida de los márgenes de rentabilidad de las pymes y hoy con la preocupación de que con estas circunstancias de aumento de precios van a volver a caer los márgenes y caen fuertemente las ventas, no se pueda completar siquiera el punto de equilibrio para poder financiar los gastos. Las pymes no tenemos espalda para aguantar mucho tiempo más”.

-Por el lado productivo y financiero es un golpe enorme, igual que por la caída del consumo, pero el DNU establece otro sistema para las contrataciones de personal, algo que pedían las pymes, ¿cómo balancean esas de cal y de arena?

-Todo está por verse, Hay que ver qué pasa con el DNU. Hay sensatez en el tema laboral, si uno lo analiza bien no hay ningún ataque a los derechos de los trabajadores, al contrario, si las condiciones de contratación fueran más atractivas, los sindicatos deberían estar contentos. A nosotros nos da mucha incertidumbre toda esta situación porque no es solamente lo que cuesta un empleado, sino el nivel de conflictividad laboral, que no siempre está justificada.

-Más del 90% de las empresas del país son pyme, hablamos de casi todo el aparato empresario del país…

-El 99,3%.

-Empresarios estiman que en el verano las ventas se reducirán un 50% aproximadamente, ¿qué medidas tomarán las pymes para afrontar esto?

-La gran cuestión acá es que había un montón de cosas que había que hacer, no sé si a este nivel o algunas cuestiones con esta velocidad, el desafío de mantener el empleo, y la gran incógnita es cuánto se extenderá esta situación tan difícil en el tiempo, con tanto reacomodamientos de precios, con tanta caída de ventas, porque la gran incógnita es el tiempo porque no tenemos mucha espalda, entramos mal en esta situación, no somos formadores de precios, tenemos problemas de rentabilidad, es muy difícil sostener la estructura cuando no hay un horizonte de estabilidad o crecimiento. Estamos de acuerdo con el objetivo buscado, pero hay que ver si esto sale bien y cómo quedamos todos, hasta ahora, con todo lo transitado en este último año y medio no nos fue bien y hay un montón de cosas que quedaron en el camino, salir de esta situación y lógica era necesario, ahora hay que ver cómo termina esto, se juega una parada muy difícil porque se está jugando la supervivencia de muchas pymes, que ya tenemos muchísimas pymes menos del promedio de los últimos años, y cómo se sostiene el empleo.

-¿El tema ventas, en diciembre, cayeron un 13,7% y, cuál sería la pyme, el rubro más afectado en este 2024?

-Lo que viene complicado es el principal rubro Alimentos y Bebidas, dentro de esta caída del 13,7% cayó 19,8%, el desplome más grande de todos los rubros y tiene su explicación porque es el rubro que más aumenta por encima del promedio y donde también hay corrimiento hacia las grandes superficies donde la gente puede tener posibilidad de encontrar alguna promoción u oferta que en los últimos tiempos las pymes no han podido ofrecer.