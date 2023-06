Rompiendo barreras: mujeres conducen micros de larga distancia

Un grupo de nueve mujeres se destacan en el sector del transporte de larga distancia, desafiando las expectativas en un campo laboral que históricamente estuvo dominado por hombres. Estas mujeres son fanáticas de los vehículos de gran tamaño, cuidadosas en el manejo de los micros y se enorgullecen de ser las primeras conductoras incorporadas a una flota comercial en una empresa misionera.

Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, a fines del 2021, de los 310.644 puestos de trabajo en el sector del transporte terrestre, solo 7% (20.666) estaba ocupado por mujeres, mientras que 93% restante (289.978) correspondía a hombres. En términos de distribución por provincias, la mayor cantidad de trabajadores en el sector se encontró en Buenos Aires (38%), seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (19%) y Córdoba (8%).

Para estas mujeres, el amor por los vehículos de gran porte y la influencia de sus familiares, que también se dedican al transporte, las llevaron a elegir esta profesión.

Iris Liliana Martínez, oriunda de Campo Ramón, Misiones, mencionó: "Crecí rodeada de camioneros en mi familia y obtuve su licencia de conducir profesional después de viajar en camión con su esposo".

Con el apoyo de su hermano, quien trabaja en el transporte en Buenos Aires, Iris pudo ingresar a la empresa y desarrollar sus habilidades al punto de recibir elogios de su instructor de manejo.

Otra conductora destacada es Pamela Soledad Krainski, quien es conductora profesional de camiones desde los 21 años. Originaria de Colonia Liebig, Corrientes, ingresó a la empresa de larga distancia hace seis años y considera que trabajar como conductora "es un sueño hecho realidad".

Pamela se enteró de la oportunidad a través de una convocatoria en internet y, sin dudarlo, presentó su currículum. Después de completar los cursos y las clases de manejo, realizó su primer viaje a Buenos Aires.

A pesar de enfrentar ciertos prejuicios, como la sorpresa de una pasajera al descubrir que una mujer sería la conductora: "En la terminal de Posadas una pasajera dijo a mi compañero que tendrían azafata en el viaje. Y mi compañero le aclaró que yo no era azafata, sino la conductora. La mujer dijo que si yo manejaba ella no viajaba y fue a la boletería a quejarse. Al final subió, pero a la madrugada la tenía en la escalera del micro, filmándome y controlándome. Al llegar a Retiro me felicitó por cómo manejé", explicó la conductora.

Pamela se siente orgullosa de su elección profesional y espera ver a "más mujeres incursionando en este campo".

Doris Mabel Farzen, oriunda de Jardín América, Misiones, también decidió sumarse a la conducción de larga distancia debido a su atracción por los vehículos desde temprana edad. Aunque se sintió "atrapada" por la profesión de su esposo, la pandemia de COVID-19 tuvo cambios en su vida y aprovechó la oportunidad de convertirse en conductora. Doris reconoce que las mujeres aún están relegadas en este ámbito, por lo que considera que el hecho de que la empresa haya abierto sus puertas a conductoras es un gran avance y un ejemplo para otros.

En 2019, se puso en marcha el Registro de Mujeres Aspirantes a Choferes de Colectivo en todo el país, que fue relanzado en 2021 junto al pago por parte del Estado de la licencia LINTI (Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional) para las trabajadoras del sector, y la creación de la Red de Empresas del Transporte Automotor por la Igualdad.