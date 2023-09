Trece senadores que representan al Partido Justicialista hicieron un llamado la semana pasada para convocar a Sesión Especial de la cámara alta y tratar el proyecto que plantea la derogación del artículo 6 del decreto 228/16, que impone el denominado ‘Ítem Aula’, a fin de que las sumas salariales establecidas en este se incorporen al salario básico.

El argumento de los legisladores justicialistas

Los legisladores fundamentan que el decreto “fue rechazado de plano por el conjunto de las organizaciones sindicales docentes tanto estatales (SUTE) como privados (SADOP) evidenciado en varias movilizaciones”, razón por la cual hicieron el pedido.

El artículo 135 del Reglamento Interno del Senado faculta a los miembros a que un asunto se envíe o vuelva a Comisión. En este orden fue que el oficialismo pidió que esta discusión se dé en las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), Educación y en Hacienda.

Declaraciones en la cámara alta

La primera en hacer uso de la palabra tras la decisión, fue la senadora Cecilia Juri, quien criticó la propuesta del Ejecutivo, que según sus palabras perjudicó al sector docente. “Lo único que se buscó fue el control sobre los/las docentes. Buscaban evitar los paros y las consecuencias que tuvimos fueron docentes enfermos yendo a trabajar. Tenemos el deber de defender la educación pública”, indicó.

En tanto, la legisladora Florencia Canali precisó: “Necesitamos gobernantes que protejan a los docentes. Quiero felicitar a miles de maestras con gran vocación. Las maestras se hacen cargo de buscar la protección de niños, niñas y adolescentes en los colegios”.

Posteriormente, la legisladora Cristina Gómez resaltó el rol de los docentes en la sociedad mendocina. “Todos tenemos la oportunidad de reivindicarnos en algún momento. Antes de que ser senadora, soy docente hasta el último día de mi vida”, sostuvo.

Cristina Gómez

Seguidamente, la presidenta provisional del Senado y representante del bloque radical fundamentó la posición de ese espacio frente al proyecto presentado la semana pasada por el bloque opositor. “Tenemos toda la empatía con los docentes y sostenemos que el ‘Ítem Aula’ debe ser revisado. También lo anunció nuestro candidato a Gobernador”, dijo.

Por su parte, el senador de la Unión Mendocina, Germán Vicchi enfatizó que “es una puesta en escena entre dos fuerzas políticas. El Frente Cambia Mendoza se encargó de estigmatizar a los docentes ante toda la sociedad mendocina. Respecto al proyecto presentado por el Frente Elegí, es un manotazo de agotado en tiempos electorales. A los docentes les decimos que son parte de la solución de los problemas que hoy en día tenemos”, expresó, e informó además que van a acompañar el proyecto.

El jefe de bloque del Frente de Todos, Lucas Ilardo, subrayó que los legisladores del peronismo utilizaron una facultad que les habilita la Constitución Nacional. “En la Cámara de Diputados existe un proyecto de derogación que no ha sido tratado en estos años. El ‘Ítem Aula’ es fruto del discurso del odio. Se paga en negro y no reconoce zona y adicionales de modalidad. No mejora la calidad educativa”, subrayó.

Lucas Ilardo

Luego, el presidente del bloque del oficialismo, Martín Kerchner Tomba remarcó: “Nadie habló de los niños y su derecho a aprender. Tenemos que buscar la forma para que las escuelas y los docentes estén bien. Disminuyó fuertemente la deserción escolar. Es claramente un proyecto electoralista y además debe ser estudiado en Comisiones”.

Martín Kerchner Tomba

En este contexto, el senador Rolando Baldasso, presidente del bloque de Senadores de La Unión Mendocina, respecto del tratamiento de la derogación del Ítem Aula, dijo lo siguiente:

“A pesar de la cantidad enorme de falacias de los socios de Alfredo Cornejo en la Legislatura, desde el bloque La Unión Mendocina apoyamos el tratamiento y derogación del Ítem Aula sin el envío a comisiones. Vale decir, derogarlo de la misma forma en que fue aprobado. Es evidente que el acting montado por Lucas Ilardo y Omar Parisi ha quedado desarticulado, ya que es el radicalismo con sus socios de Libres del Sur y del Socialismo, quienes han impedido terminar con esta medida tan nociva para los docentes”.

Rolando Baldasso

Después, Baldasso continuó diciendo: “Es la UCR quien debe explicarle a la comunidad docente por qué no quiere tratar este tema de manera urgente, y lejos de ello, quiere enviarlo no a una, sino a tres comisiones legislativas. Legislación y Asuntos Constitucionales, Educación y Hacienda".

"Es la UCR, quien debe explicarle a los docentes por qué nunca les pagaron los aumentos del 2020 y, por último, es el Frente Elegí quien debe hacerse cargo del descalabro económico en que ha sumido a nuestro país, gracias al cual los salarios de los docentes y de todos los argentinos están abajo de la línea de la pobreza”.

“Desde la Unión Mendocina, nuestro compromiso es para que todos los empleados estatales, en especial los docentes, vuelvan a tener la dignidad que se merecen por su trabajo”, sostuvo para cerrar su argumento el titular de este bloque en la cámara alta provincial.