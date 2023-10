Consolidado por la industria del rubro como el concurso de vinos más relevante de Argentina, el próximo 27 de octubre, The Winemakers reunirá en Mendoza a 100 destacados enólogos del país, quienes, tras una estricta cata a ciegas, certificada por escribano, pugnaran por ser parte del Top Ten de los mejores vinos argentinos.

Además, el elegido como winemaker del vino será premiado con un viaje a Francia para recorrer bodegas y viñedos del viejo mundo.

Y como novedad, en esta edición 2023 se incorpora la categoría Best Value, un ranking que premiará a las tres etiquetas que ofrezcan la mejor relación precio/calidad.

Con la participación de más de 60 bodegas, el encuentro tiene la particularidad de reflejar el estilo de vino argentino y el trabajo de los enólogos a nivel local.

La novena edición de THE WINEMAKERS, es organizado por Caminos del Vino, proyecto dirigido por el comunicador y emprendedor mendocino Jorge Cabrera, quien produce eventos que conectan a enólogos, bodegas y consumidores. Esta edición congregará a 100 winemakers y a 60 bodegas de todas las regiones vitivinícolas del país. De esa amplísima muestra, surgirá el Top Ten de los mejores vinos argentinos.

El único concurso en el que eligen los hacedores

A medida que nuestros vinos ganan adeptos en el mercado local e internacional y de la mano de una demanda cada vez más conocedora y específica a la hora de elegir, los concursos, catas y premiaciones se han ido multiplicando. Sin embargo, dentro de ese abanico de eventos que apuntan a orientar a los compradores y dar a conocer las novedades de los elaboradores, THE WINEMAKERS se destaca desde hace nueve años como el más importante y esperado del año en Argentina y eso se debe a múltiples razones.

En primer lugar, es el único certamen del país en el que quienes eligen los mejores ejemplares son los propios enólogos y head winemakers que, a su vez, someten sus creaciones a la evaluación de sus pares. Además, lo hacen mediante una cata a ciegas, certificada por un escribano. En este concurso, el sistema de puntuación que se utiliza es de 0 a 100 puntos y la carga de datos también está certificada ante un escribano.

THE WINEMAKERS es el concurso de vinos más relevante de Argentina por la imparcialidad y la objetividad del proceso. Se ha convertido en una referencia a nivel nacional tanto para los productores como para los consumidores y el trade.

Participar, ser degustado y premiado en un evento tan riguroso por cien especialistas -que a la vez son elaboradores de vino y conocedores de la Argentina-, es un aval importantísimo a la hora de presentar los vinos a los consumidores, en vinotecas e incluso en el mercado internacional. De hecho, cada vino reconocido está recomendado por cien enólogos, no por un único crítico, lo cual atomiza mucho más la degustación.

Esos cien paladares son los que dirán cuáles son las referencias vitivinícolas que creemos que representan lo mejor de Argentina en cada una de las regiones. Esto genera claramente lo que es el paladar de la enología y la industria vitivinícola local, desde el punto de vista de la elaboración”, sostuvo Jorge Cabrera, creador de THE WINEMAKERS y de Caminos del Vino.

Una muestra muy representativa en calidad y cantidad

Por otra parte, y como siempre, la muestra estará compuesta por tintos de alta gama, elaborados por 60 bodegas procedentes de todas las regiones vitivinícolas de Argentina. Por su tamaño y características, se trata de una muestra muy representativa en calidad y en cantidad, lo que convierte a THE WINEMAKERS en una verdadera vidriera para las bodegas y para los compradores de nuestro país y del exterior que quieren saber qué estilos de vinos se elaboran y conocer cuáles son los mejores ejemplares a criterio de los expertos.

“Una característica que distingue a THE WINEMAKERS es que todos los vinos que se presentan son de alta gama, y no por segmento de precio, para evitar el gap que puede llegar a dar el gerenciamiento de precios de cada bodega. El Top Ten de THE WINEMAKERS reúne lo mejor que tiene la industria para mostrar en este momento, y permite a las bodegas trabajar en bloque para explicar y mostrar al mundo qué es lo que elaboramos aquí y que consideramos que es lo mejor que puede dar la Argentina”, sostuvo Jorge Cabrera.

Una guía fundamental para vinotecas y consumidores

Integrar el Top Ten de THE WINEMAKERS es de por sí un privilegio: los 10 vinos elegidos se hacen acreedores de una “cucarda” oficial, que les permite comunicar visualmente la distinción obtenida a los consumidores mediante un distintivo en cada botella premiada. Para quienes compran vinos con la mirada puesta en la calidad y la novedad, saber que están eligiendo una etiqueta valorada por prestigiosos enólogos del país es visto como un aval fundamental.

A la vez, para las vinotecas es una herramienta de venta clave. En tal sentido, la nueva categoría de premiados: Best Value, que destaca a los tres vinos con mejor relación precio/calidad, facilita aún más la tarea de las vinotecas al momento de orientar y asesorar a los consumidores con datos concretos.

Una ocasión única para los Winemakers

THE WINEMAKERS comenzó hace diez años en Mendoza, en una casa particular, la de Jorge Cabrera, y con la participación de apenas 15 personas. En ese momento era el único evento que proponía realizar la votación mediante catas a ciegas que, además, estuvieran fiscalizadas por escribano, lo que impuso al concurso como pionero en su tipo.

Asimismo, el crecimiento en la convocatoria hizo imprescindible sumar tecnología para la carga de datos, por lo que ya en las últimas ediciones se incorporó una herramienta especialmente diseñada por la empresa GLONTHY° para THE WINEMAKERS que facilita y agiliza la carga de datos y su posterior análisis.

Hoy en día, la resultante es un evento muy convocante porque además de “medir” y comparar sus producciones con las de sus colegas, es una oportunidad única para intercambiar opiniones con sus pares sobre tendencias de consumo, el devenir de la industria en nuestro país y la evolución de las distintas regiones.

“Los hacedores de vinos que participan de este encuentro son personas que a lo largo del año vivieron las mismas condiciones de estrés, de clima, de situaciones frente a proveedores y con los insumos, es gente que conoce perfectamente la realidad de nuestro país y su impacto en la industria. Por eso todos vienen con la idea de compartir sus experiencias y conocimientos, y con el objetivo de tener de primera mano la opinión de los colegas respecto del vino presentado. Para los enólogos, THE WINEMAKERS tiene una arista vinculada con la capacitación, ya que también les permite estar al tanto de qué se ofrece en el mercado en ese segmento de vinos. Por cierto, y dadas las repercusiones de este encuentro, es probable que el año próximo generemos uno, similar, pero de vinos blancos”, resaltó Cabrera.

Bodegas Participantes

Abito Wines - A corazón abierto - Al Este - Alfa Crux – Amuleto – Andeluna – Antucura – Alpamanta - Alta Vista - Atamisque - Casa de Uco - Casa la Primavera - Casimiro Wines - Contiempo Wines - Corazón del Sol – Decero - Del Desierto – Diamandes - Domanie Bousquet - Don Rosendo - Don Cristobal - Doña Paula - Domiciano de Barrancas - Falasco Wines - Familia Kretschmar - Finca Agostino - Finca Iral – Flichman – Graffigna - Huarpe - Huentala Wines - Kaiken Wines – Krontiras - La Celia - La Coste de los Andes – Lamadrid – - Los Helechos - Martino Wines – Moor – Barrio – Navarro Correas – Penedo Borges – Piattelli Mendoza – Piattelli Salta – Pulenta Estate – Pyros – Riglos - Ripalta Nesman - Rosell Boher – Rutini Wine - Salentein - Samo - San Polo – Séptima – Sophenia - Terrazas de los Andes – The Wine Plan - Trapiche – Vinorum.

Acompañan: Grupo Altasur - Vinventios - Chirca - Fermentis - AEB - Hotel Esplendor - Municipalidad de Maipú - Arena Maipú - Glonthy Software Factory - Cervecería Olegario - Eco de los Andes - Mario Javier Azaguate Diseño.

Datos de contacto:

Mail: [email protected]

Cel: 2616101542

Web: www.caminosdelvino.com

Instagram: @caminosdelvino - thewinemakers_arg