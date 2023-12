El Departamento General de Irrigación ha desplegado su campaña "Verano sin muertos de calor", una iniciativa destinada a concientizar sobre los riesgos de bañarse en cauces no autorizados. Enfocada especialmente en la juventud, la propaganda busca informar y prevenir incidentes en canales, diques, embalses y ríos.

"No diré nada, pero habrá señales"

La campaña adopta la frase viral, "No diré nada, pero habrá señales", dándole un giro para resaltar su significado real en relación con el peligro de sumergirse en aguas no seguras. La nueva versión, "Cuando me bañe en cauces no diré nada, pero habrá noticias...", busca subrayar la efimeridad del momento y cómo, al sumergirse, se puede pasar de la diversión a la tragedia. Además, se introduce un ícono de una mano emergiendo como símbolo de alerta.

Peligros de bañarse en cauces de riego prohibido por Ley

La Ley 9099 y el Código Contravencional de la Provincia de Mendoza, artículo 124, prohíben expresamente el baño en cauces de riego. La campaña enfatiza la importancia de tomar conciencia de estas restricciones legales para prevenir accidentes y tragedias.

Estadísticas

Las estadísticas recopiladas por Defensa Civil de la Provincia reflejan la dureza de la realidad. Año tras año, los informes destacan incidentes relacionados con baños indebidos, mayormente protagonizados por jóvenes o niños fuera del control parental. La campaña subraya la necesidad de un esfuerzo constante para concientizar y prevenir estos actos peligrosos.

Fuente: Departamento General de Irrigación

Esta campaña además, destaca los peligros ocultos en las aguas, como rocas que pueden provocar pérdida de conocimiento, sistemas de compuertas con riesgo de succión mortal, la baja temperatura del agua causante de shock térmico, y las corrientes rápidas que pueden arrastrar y sumergir a los bañistas. En canales con buena pendiente, circulan 2 mil litros de agua por segundo, equivalente al impacto de una camioneta y hace un llamado a la responsabilidad colectiva, destacando que la seguridad en entornos acuáticos depende de la conciencia individual y colectiva.

El Departamento General de Irrigación refuerza su compromiso con la educación continua sobre los riesgos asociados con bañarse en lugares no autorizados. La campaña "Verano sin muertos de calor" es un recordatorio anual de la importancia de la seguridad acuática y la necesidad de prevenir accidentes mediante la concienciación constante.

Avisar al 911

Mendoza cuenta con 38 diques y más de 12 mil km de canales (5000 km en la cuenca del río Mendoza entre primarios, secundarios y terciarios), de los cuales un alto porcentaje se encuentra en propiedades privadas (fincas), por lo que es necesario que la ciudadanía en general tome conciencia de los riesgos que implica bañarse en los cauces, ya que en la mayoría de los casos es imposible contar con la ayuda y auxilio inmediato.

Irrigación trabaja junto al ministerio de Seguridad y también Defensa Civil para despejar las márgenes de los ríos. Y a diario recorre canales en puntos neurálgicos de toda la Provincia, y en varias oportunidades junto a la Policía de Mendoza, por el accionar violento de muchos bañistas que se niegan a retirarse. Temporada tras temporada se pide a la población que ante el avistaje de personas incurriendo en la práctica se de aviso al 911 para que se active el operativo de alerta.

Qué dice el Código Contravencional

La Ley 9.099 que establece el nuevo Código Contravencional de Mendoza, sanciona en su artículo Nº 124 a los que se bañen en cauces de agua no autorizados para ese fin. “El que usare para bañarse cauces de agua, canales de riego, represas, diques derivadores, tomas y cualquier obra hidráulica de la Provincia, no autorizado para ello por la autoridad correspondiente, será sancionado con multa desde doscientas (200) U.F. hasta quinientas (500) U.F. o arresto desde dos (2) días hasta cinco (5) días, o trabajo comunitario de cinco (5) días”, asegura el Código. “Si el que realizare la conducta descripta en el párrafo anterior fuese menor de edad, los padres, tutores o cuidadores de los mismos que hubieren omitido cumplir con el deber de vigilancia, serán sancionados con la misma sanción prevista para el tipo contravencional”. En tanto que, en el apartado de contravenciones contra el medioambiente y la salud, en su artículo Nº 138 pena la obstrucción, alteración o deterioro de los cauces de agua.

“El que mediante cualquier tipo de actividad intentare entorpecer el normal discurrimiento de las aguas por los canales de la red de riego de la Provincia o alterar el curso de las mismas, arrojando objetos, desviándolas, o deteriorando las obras de toma, los taludes de los canales, las compuertas o cualquier obra hidráulica de conducción de las mismas, o el que arrojare vertidos con compuestos químicos tóxicos y contaminantes a los cauces de agua, será sancionado con multa desde un mil (1.000) U.F. hasta tres mil (3.000) U.F. o arresto de diez (10) días, imponiéndosele además la obligación de realizar cursos sobre medio ambiente, a cargo de la Secretaría de Ambiente o el organismo que en el futuro la reemplazare”, asegura el Código.