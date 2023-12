Fuerza Aérea celebra el ascenso de Pilotos de Caza en un evento impresionante

Como cada año, la Fuerza Aérea Argentina, tuvo el honor de ser la Institución educadora y formadora de los jóvenes aviadores militares, es así que esta Cuna de Aviación de Caza, la IV Brigada Aérea, realiza la ceremonia de egreso del Curso de Estandarización de Procedimientos para Aviadores de Combate (CEPAC) y la instancia del “Vuelo Solo” del Curso de Instrucción de Vuelo en Alta Montaña con el Sistema de Armas SA 315b Lama.

Con imponente despliegue de aeronaves de combate de la Fuerza Aérea Argentina el playón de hangares de la IV Brigada Aérea, se llevó a cabo el acto de promoción de pilotos de caza bombardero. Se trata de un importante escalón de perfeccionamiento de pilotos de la Fuerza Aérea, que en esta oportunidad se compartió con pilotos de las Fuerzas Aéreas de Perú y de la República Oriental del Uruguay.

También, fueron distinguidos pilotos de helicópteros Lama que operan en situaciones difíciles de alta montaña en plena Cordillera de los Andes. La emotiva ceremonia fue presidida por el jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier General, Xavier Julián Isaac. Quien estuvo acompañado por el titular de la Unidad de Caza y la Guarnición Aérea Mendoza, Comodoro Ariel Ambrogi.

El acto contó con la participación de Invitados especiales, entre los que se encontraba el presidente del directorio de la Cooperativa Empresa Eléctrica de Godoy Cruz, Emilio Magnaghi.

Tras la ceremonia Ciudadano.News mantuvo diálogo exclusivo con el titular de la Fuerza Aérea Argentina, Xavier Isaac. Quien resaltó el curso de pilotos de caza y su importancia estratégica: "La expansión que tiene la Fuerza Aérea como un referente en la región, que es uno de los propósitos y uno de los objetivos que nos pusimos cuando empezamos la gestión. Empezar a trascender y volver a ser la Fuerza Aérea que siempre fuimos, un referente.

"Tenemos el orgullo y el honor de contar con oficiales extranjeros, peruanos, uruguayos. Intentamos darle a la Fuerza Aérea y al país fundamentalmente, pilotos de caza, que son los que están a cargo de la custodia y la defensa de la soberanía en la Argentina", comentó Isaac.

Sobre su continuidad en el cargo, tras la asunción del nuevo gobierno nacional, dijo: "Estamos finalizando la gestión, no hay nuevas designaciones y hasta que llegue la orden seguiremos trabajando como el primer día".

Al respecto de la recuperación de la Fuerza Aérea y los compromisos de la nueva gestión nacional, detalló: "Hace cuatro años que venimos en un proceso de franca recuperación. La Fuerza Aérea ha hecho un muy buen uso de los recursos y empezamos a recuperar muchos medios. Tenemos cuatro Lamas y hemos traído inclusive en el Hércules una batería de repuestos para poner un quinto en servicio, también incorporamos un Bell 407 y estamos recibiendo más Pampa 3".

"Incorporamos un Boeing que antes no teníamos, tenemos más F-28, tenemos próximo a poner a volar un F-27, incorporamos Saab, estamos en proceso de incorporar aviones de Embraer 140. He tenido la oportunidad de hablar con el ministro, estamos en la misma sintonía, esto tiene que continuar, el país está difícil, pero así todo, nosotros estamos siempre con potencia plena, listo para el combate", comentó.

Sobre el recurso humano, destacó con énfasis: "Cada vez que veo a los jóvenes me emociono, cosa que no me ocurría antes, porque a pesar de todo cómo anda el país, la situación, de que todavía la Fuerza Aérea tiene mucho por hacer, no terminó de despegar definitivamente, eso lo reconozco, tenemos mucha gente joven que apuesta, que apuesta esta vocación, a esta gana de servir a la patria a través del espacio, no solamente los pilotos, sino todo el equipo completo de hombres y mujeres, militares, civiles, soldados, que están detrás de que un avión vuele".

Y agregó: "Tenemos un récord de inscriptos en la Escuela de Aviación Militar, estamos incorporando más oficiales. Estamos teniendo un proceso en que la gente está volviendo a tener esa proyección, ese optimismo de que se puede realizar de manera profesional en la Fuerza Aérea".

Quien también dió su opinión ante Ciudadano.news sobre el acto y el momento que vive la Fuerza Aérea Argentina, fue el presidente de Cooperativa Empresa Eléctrica de Godoy Cruz, Emilio Magnaghi: "A nuestro país le hacen falta pilotos. Estamos por adquirir el sistema de armas F-16 y son 24 aviones los que van a venir y no tenemos cantidad de tripulaciones de reemplazo. Puede ser que los podamos cubrir por ahora, pero se necesita que ingresen más cantidad de pilotos de la Escuela de Caza que está centrada en Mendoza, en la IV Brigada Aérea".

"Entonces esto tiene una importancia vital, porque estamos proveyendo a la Fuerza Aérea en el sector que hace a la defensa de la Nación, que son los que van a ir a pelear, los que tienen que asumir como pilotos en los nuevos aviones que van a llegar. Esto es la sangre vital para que ellos realmente puedan volar esos aviones y tengamos tripulaciones de repuesto", finalizó el empresario.

Producción periodística: Daniel Gallardo.