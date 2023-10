Caso Próvolo: la búsqueda de justicia continúa después de la absolución de las 9 imputadas

Tras más de dos años y 395 audiencias, se llegó al final del tercer juicio por los aberrantes casos de abuso sexual infantil sucedidos en el ya extinto Instituto Próvolo. Las nueve mujeres acusadas, tres de ellas apuntadas como ligadas a las vejaciones a niños sordos e hipoacúsicos -Kumiko Kosaka, Asunción Martínez y Graciela Pascual-, fueron absueltas de todos los cargos.

El polémico fallo emitido por las juezas Graciela Urciolo, María Belén Renna y María Belén Salido, conmovió al país. En particular a las víctimas y sus familiares, como Paola González, madre de una niña abusada en el Próvolo, quien expresó: "¿Estas infames son inocentes?, eso es mentir y eso es lo que hizo hoy la Justicia mendocina. Hoy la justicia mendocina aplaudió a los abusadores, hoy la Justicia mendocina traicionó al pueblo. Hay abusos todos los días, no sólo eclesiásticos, sino de todo índole, entonces festeja el silencio, llama a las futuras víctimas a silenciarse".

"Esta es la peor faceta que se conoce de la justicia mendocina. Tenemos esperanza de que nuestros abogados y los fiscales, apelen a esta sentencia", expresó González.

Los fuertes antecedentes de este tercer juicio son los que se llevaron a cabo en el 2019, donde los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho recibieron duras penas de 45 años por ser responsables de vejaciones de niños durante once años. Al respecto, esto expresó a Ciudadano.News el abogado querellante y miembro de la Fundación Xumek, Lucas Lecour: "La verdad que cuesta entender por qué motivos el tribunal absolvió a todas las acusadas cuando había muchísimas pruebas en contra de ellas, sobre todo en contra de Kumiko, de Asunción y de Pascual.

"No hemos podido todavía acceder a los fundamentos de la sentencia para tratar de entender en qué el tribunal se basa para absolverlas, pero sí puedo decir que la sensación es de absoluta tristeza, de mucha rabia entre los familiares, porque da la impresión de que las juezas no les han creído a los chicos, no han valorado su declaración", explicó Lecour.

De todas maneras, el tema no concluyó con el fallo de ayer. Hay otras vías y medidas que se encararán, como explicó el abogado penalista: "Cuando tengamos acceso a los fundamentos, empezaremos a analizarlos para recurrir a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y ojalá que revise este fallo y condene a Kumiko, a Pascual, a Asunción, porque las pruebas que nosotros hemos valorado son suficientes para esa condena y si la Corte no lo ve así recurriremos a Corte nacional".

Producción periodística: Daniel Gallardo