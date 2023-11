Más de 600 'Fititos' marcharon en caravana por las calles de Buenos Aires

Parece un juego de palabras. O mejor dicho, de números. Es que ver 600 Fiat 600 marchando por las calles es algo que no se ve todos los días. Y eso ocurrió este domingo 5 de noviembre en el trayecto que une el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires con el Museo del Fitito, ubicado en el municipio de Tres de Febrero.

La idea de reunir semejante cantidad de coches es romper un récord Guinness, que acredite la mayor concentración de este tipo de vehículos. Bocinazos, banderas argentinas, globos, muñecos y calcos rodaron por la Avenida General Paz hasta el conurbano bonaerense, donde está la casa central de las 'Bolitas'.

Si bien la caravana estuvo compuesta de 600 Fiat 600, los organizadores estimaron que el número aumentó en la concentración del Playón Municipal de Tres de Febrero, por lo que creen haber alcanzado el récord Guinness. Sin embargo, ahora falta el proceso de la certificación oficial a nivel mundial.

Grandes y chicos disfrutaron de una jornada particular. "La idea estaba en internet, y fue más que nada un capricho", dice Adrián Lisardia, propietario de un Fiat 600 con una carrocería única en el país. "Hice todo el exterior del auto, lo pinté, y en 35 días tuve ese coche para pasear con mi perro", agrega el participante.

El encuentro incluyó modelos familiares, deportivos y de colección. Entre ellos, un "Bote Fitito" que fue trasladado en grúa desde el Autódromo hasta el playón de Tres de Febrero, el mismo lugar donde se inauguró el primer Museo del Fitito.

El Museo de Tres de Febrero expone distintos modelos de Fiat 600 de manera rotativa, cuenta con una serie de objetos históricos como dínamos, fusibles, llantas de colección e indumentaria de los trabajadores de la fábrica de este automóvil, emplazada en la localidad de Caseros.

"Quizás sea el auto más querido por los argentinos y el primero de muchas familias, símbolo de la movilidad social. Donde decían 'me compré un auto, me voy a Mar del Plata', uno no entiende cómo entraban ahí cuatro personas con valijas", bromeó el intendente Diego Valenzuela.