Aventuras acuáticas: conocé el Fiat 600 modificado que navega por el Delta del Tigre

Oscar Pesante, prestador turístico, fue noticia debido a que modificó un Fiat 600 y lo hace navegar por el Delta. El hombre habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) y contó qué fue lo que hizo.

“Un vecino lo tenía tirado, era solo el cascaron y yo como soy amante del fitito, tengo pasión por esos autos, fue mi primer auto, no lo podía ver ahí, así que me lo llevé para la isla, me llevaba unos materiales para un emprendimiento que tengo, unas cabañas, y los chicos me lo llevaron, después de ahí dije; ¿qué hago con esto? le tengo que dar vida, ¿y acá dónde estamos? en el río, vamos a darle vida en el agua".

El hombre feliz de ver su contó que lo usa para realizar paseos de óseo y recreación. A pesar de que al principio lo usaba para que puedan navegar personas y turistas, confesó que en este momento no tiene "permitido navegar", ya que desde prefectura le advirtieron que tiene que terminar con los trámites correspondientes como si fuese una lancha para poder transitar con tranquilidad y seguridad.

"Me estoy poniendo en contacto con ingenieros navales, con técnicos para ver qué necesitamos para hacerlo funcionar. Como fue creado en la pandemia, fue una genialidad que se me ocurrió. Ahora estoy buscando la manera para presentarle a prefectura para ver qué posibilidad hay de hacerlo navegar por la zona. Sé que en otros países existe esto. No rigen tantas normas, pero es posible", confesó.

En ese momento, reveló cómo lo armó: "Yo le puse un motor fuera de borda de 15 hp, se lo puse para esas pruebas que hice. Con este fitito ya tuve cinco a lo largo de mi vida, uno lo restauré de colección, y tuve uno a los 12 años”.

Si bien puede llegar a conseguir el permiso, como es una nave que no es común como si fuese una lancha o canoa etcétera, se está investigando la manera de que le habiliten la navegación. Sobre esto, expuso: “Ojalá me lo autoricen porque sería una atracción turística para el Delta, imagínate el auto llegando a Tigre, un día de puertos, frutos, de turismo, ya la gente pasa por mi casa a ver el fitito y a sacarse fotos. Lo tengo ahí en seco o a veces amarrado en el agua”.

El turismo y las actividades de recreación se han vuelto muy importantes en la última década para que las personas puedan descansar y llevar a cabo actividades de oseo y su creación fue noticia debido a que el fitito se transformó en unas de las atracciones del lugar. Por este motivo es que Oscar lucha para que todos lo conozcan.