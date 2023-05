Maratea denunció al impostor que le roba plata a los hinchas de Independiente

El jueves 27 de abril, Santiago Maratea inició una colecta para ayudar con sus deudas al Club Atlético Independiente, luego de la renuncia de Fabíán Doman como presidente de la institución. Dicho esto, en la mañana de este martes, el influencer dio a conocer que sufrió una estafa y hay una persona que se está robando la plata que iría para el club.

Maratea ya había alertado a los donantes en la conferencia de prensa para que tengan cuidado con las personas que podrían aprovecharse de la situación, y eso es lo que finalmente terminó pasando. Por eso, el joven hizo un descargo en su cuenta de Instagram.

"Esta persona se puso un alias muy parecido al nuestro y se queda con la plata de la gente que se confunde escribiendo el alias. Por favor, antes de transferir, chequeen a nombre de quién está la cuenta. Ojo que sobran los oportunistas", expresó.

El influencer reveló el nombre y el cuil de la persona que se está aprovechando de la estafa. Se llama Emanuel Mauro Navarro y su alias es "maratearojogogo". En realidad, el alias real y oficial es "maratearojo", y lleva el nombre de Maratea Rojogogo Fideicomiso.

Sin embargo, los hinchas siguen donando su plata por la colecta para Independiente, y Santiago Maratea filtró los números actuales que llevan recaudados: $629.266.627. El joven cree que llegarán a 700 millones de pesos en los próximos días.

Santiago Maratea les respondió a sus haters que lo critican por la colecta por Independiente

El influencer Santiago Maratea utilizó sus redes sociales para responderles a sus haters. ¿Por qué lo criticaron? Por quedarse con un porcentaje de lo recaudado en la colecta que lleva a cabo para saldar las deudas que tiene actualmente Independiente.

“Estoy pasado de violencia, siento que estoy recibiendo demasiada violencia. Quiero compartir para que sepan qué siento, cómo lo manejo a futuro”, manifestó el reconocido influencer a través de las historias de Instagram.

Y añadió: “Lo primero que voy a decir a toda la gente que me está tirando mierda y desvalorizando mi trabajo es que el 95 o 99% de ustedes, si estuviera en mi lugar, ya estaría subiendo historias llorando y diciendo ‘cuánta violencia, 2023 y seguimos siendo tan violentos. Estoy con ataques de pánico, piensen en mi familia que me quiere y están preocupados, me amenazaron de muerte’”.