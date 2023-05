Maratea confesó cuánto es lo que se llevará de la colecta de Independiente

Santiago Maratea, es una especie de salvador y desde hace un tiempo cumplió una papel muy importante ayudando a otras personas cuando más lo necesitaban.

Esta semana fue intermediario de la colecta por el club Independiente, y después de que muchas personas le consulten el monto que se lleva a partir de esta acción, admitió que se llevará un 5% de "lo recaudado", que tiene como objetivo 20 millones de dólares para levantar el pasivo estimado de la institución.

“Yo me llevo el cinco por ciento. El resto de los gastos, no los sé. Se los averiguo. O sea el costo de los abogados, contadores y trámites. Estoy tan sorpresa como todos ustedes", explicó Maratea en sus redes sociales, pese a que el jueves pasado había anunciado que no se iba a quedar con nada.

"Si juntásemos $ 8.800 millones, yo ganaría 400 millones. Es una locura. Me dijeron ‘vos tenés que decir que es una obligación legal’, debo decir que estoy sorpresa. Me enteré de esto al firmar", comentó a continuación.

De esta manera dejó entrever que existen algunos términos y normas legales que son importantes a la hora de ayudar con dinero y realizar una campaña o colecta. A su vez, añadió: "Lo que hice siempre y lo que estoy haciendo ahora con Independiente es un trabajo, amigos".

A partir de lo sucedido, confesó que algunas personas deben declarar de dónde salen los montos: “Escuché un rumor que la AFIP quiere elevar el caso pero no sé a dónde. Yo me llevo bien con la AFIP porque pago mis impuestos. La gente que transfiere más de 170 mil pesos debiera explicar los fondos, pero bueno, todo bien, qué sé yo…", disparó.







¿Qué hará Independiente con el dinero?

Según se conoció, independiente buscará primero levantar la inhibición por el pase de Cecilio Domínguez, por el que debe 5.700.000 de dólares a América de México y luego pagar las diferentes deudas.