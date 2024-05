Dillom contó por qué no desea ser reconocido por el público de Mirtha Legrand

El rapero, compositor y productor discográfico argentino, Dylan León Masa, mejor conocido como Dillom (23) habló de la fama y también del uso de las redes sociales y por qué no quiere ser referente del público que sigue a Mirtha Legrand (97).

Dillom es exitoso tanto por su trabajo como por la manera de manejar su carrera profesional. Saltó a la fama en 2018 con su canción Drippin, que fue producida por él mismo. Gracias al reconocimiento que obtuvo por su labor, tuvo una sesión con Bizarrap.

El artista cuenta con dos álbumes musicales. Por cesárea es su el último proyecto, que ya entró directamente al Top 3 Global y Top 3 Argentina en Spotify. En este marco, el rapero se presentará el 19 de junio en el Luna Park.

Dillom ha tenido una vida difícil, pero esto no le impidió ser un tipo exitoso en la industria musical. En una nota, el artista manifestó que no busca fama, sino que expandir su música entre quienes les guste escucharla. "Trato de no exponerme mucho a públicos, que sé que no quiero", declaró.

Por eso, manifestó que no le gustaría ser conocido por el público que mira a la diva de los almuerzos. "No quiero que la gente que ve Mirtha Legrand me conozca a mí porque no quiero entrar en el radar de esa gente", declaró riéndose en una nota con Infobae.

"No quiero salir en el noticiero y que me conozcan las abuelas. Las abuelas son las más malditas de todas. Las viejas son las peores de todas (risas). A veces me meto a ver los comentarios y las cosas más terribles, las peores barbaridades que veo entro al perfil y es una abuelita que parece buena y pone: “Hay que mataros a todos”. Entonces, trato de no entrar en el radar de esa gente porque es muy tóxico y empezás en una de Fake News y no estoy para esa", agregó.

Sin ganas de ser ejemplo de nadie

En otro momento de la entrevista, el artista reveló que, a pesar de haber tenido una vida complicada, pero que pudo salir de esa situación, "me llena de orgullo, poder inspirar a alguien".

"No digo: “Sigan mi ejemplo”. Pero sí me llena de orgullo, si puedo llegar a inspirar a alguien en algún momento a que vaya por el camino de la música y si le va bien y lo hizo gracias a que se inspiró en mí, eso obviamente me llena de orgullo. Me pone muy contento", reconoció.

Finalmente, el rapero remarcó y detalló la clave de su éxito en la industria de la música. "Clave es la junta que tenés. Gran parte de por qué me va bien hoy en día es porque me rodeo de gente excelente, muy talentosa. Gente que me representa y comparte una visión conmigo, considero que son buenas personas y no es gente de mierda que se te cuelga, que está ahí solamente por la guita", cerró.