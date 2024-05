Los motivos reales de la disolución del grupo juvenil Mambrú

Germán Tripel, ex miembro de la icónica banda pop Mambrú, rompió el silencio y reveló un escándalo hasta ahora desconocido que vivieron durante su apogeo. Durante su aparición en el programa Intrusos, conducido por Flor de la V, Tripel se sinceró sobre la época dorada de Mambrú y las dificultades que enfrentaron con la prensa.

La fama y la presión eran tan intensas para Mambrú que, según el cantante, les imponían reglas absurdas, como no admitir tener novias, aunque todos las tenían. Pero la verdadera polémica no se sabía en esa época y tiene que ver con Bandana.

Revelaciones y polémicas

La conversación se puso más tensa cuando Tripel mencionó que la banda tenía estrictas restricciones en cuanto a su comportamiento con las chicas de Bandana, la banda femenina surgida del mismo reality show. "No podíamos ni tocar a las Bandana, y uno de nosotros lo hizo... y pasó lo que pasó", contó Germán, dejando entrever que esa acción tuvo consecuencias serias. Laura Ubfal, única panelista en reaccionar, apenas murmuró un "claro" ante la revelación. La fama parecía estar llena de secretos y presiones invisibles.

Fuente: El Litoral

Tripel también aludió a la salida de Milton Amadeo del grupo, mencionando que su alejamiento no solo se debió a su relación con Virginia Da Cunha, de Bandana, sino también a otras tensiones internas. "Milton no siguió con nosotros por más de una razón; había una ebullición constante", admitió Tripel. La fama no solo los unió, sino que también creó grietas dentro del grupo.

Mambrú, formado por Germán Tripel, Milton Amadeo, Pablo Silberberg, Emanuel Ntaka y Gerónimo Rauch, ganó fama instantánea a través del reality show Popstar. Sin embargo, su periodo de actividad fue breve, de 2002 a 2005, cuando se disolvieron para seguir carreras solistas. A pesar de la fama y el éxito, las tensiones internas y las presiones externas llevaron al grupo a un inevitable final.

Fuente: Revista Gente

La relación entre Milton y Virginia fue muy pública, pero esta es la primera vez que se sugiere que dicho romance influyó en su salida de Mambrú. En aquel momento, cuando Milton anunció su partida, solo nueve meses después del estallido de la banda, se mencionaron otros motivos, pero ahora Tripel revela una parte más oscura de la historia. La fama, en este caso, ocultaba más de lo que mostraba.

En aquel entonces, Milton Amadeo hizo declaraciones a la prensa que ahora parecen tener más sentido. "En principio no entendí mucho, pero con el tiempo comprendí que tenía razón. Estaba orientado hacia algo más personal. Si ellos no me hubieran insistido, no me habría dado cuenta", confesó Milton. La fama no solo trajo éxito, sino también un auto-descubrimiento forzado.

Milton también expresó que, aunque al principio todo parecía exagerado, nadie realmente la pasaba mal. Sin embargo, sus palabras ahora resuenan de manera diferente a la luz de las revelaciones de Tripel.

La confesión de Germán Tripel no solo destapa secretos del pasado de Mambrú, sino que también ofrece una mirada crítica sobre la fama y sus efectos en los jóvenes artistas. Las presiones, las prohibiciones y las expectativas pueden ser abrumadoras, y lo que parece glamour desde fuera, a menudo esconde luchas internas y conflictos personales. La fama, como se ha repetido a lo largo de esta historia, tiene un precio que muchos no ven hasta que ya es demasiado tarde.

Con información de Revista Gente