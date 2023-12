Los desafíos de la crianza durante las fiestas

En una entrevista con El Interactivo (de lunes a viernes, de 12 a 14, a través de Facebook y YouTube de Ciudadano.News), la reconocida puericultora y socióloga Paula Díaz de Arcaya, compartió valiosas reflexiones sobre la crianza y el desarrollo de los vínculos afectivos con los bebés. La especialista, autora del libro "Todo lo que le pasa a tu bebé”, perspectivas únicas basadas en su amplia experiencia en el campo.

La entrevistada comenzó abordando la importancia de comprender que los bebés, que aunque no recuerden conscientemente su infancia, llevan consigo impresiones corporales de cómo fueron cuidados y tratados. Destacó que, especialmente en los primeros meses, los bebés no deben ser considerados como objetos para ser pasados de mano en mano, durante eventos sociales, ya que su sensibilidad a estímulos externos puede afectar su sueño y alimentación.

“Las mujeres que tienen bebés muy pequeños tienen que tener en cuenta esto, no es que no lo puedan tener otras personas, sino que hay que tener en cuenta que este bebé no pase muchas horas dormido, que no pase sin comer, porque cuando regresen a casa vamos a tener un chiquito más fastidioso”, aseguró.

La puericultora subrayó la necesidad de reconocer a los recién nacidos como sujetos, no como propiedades de la comunidad, y destacó que los padres deben respetar los tiempos y necesidades individuales de sus hijos. Díaz de Arcaya también resaltó la importancia del papel del padre o cuidador no gestante en este proceso, indicando que su integración en la vida del bebé se desarrolla de manera potente a medida que el niño crece y se desarrolla.

“Un bebé recién nacido necesita de un cuerpo materno, reconoce ese olor, no reconoce a sus abuelos. El padre o la otra persona que cría, tiene un lugar de centralidad pero hay que entender el proceso”, aclaró Paula Díaz de Arcaya.

En cuanto al nacimiento y su impacto en el estatus social, la entrevistada señaló que, aunque es un evento social, también representa la culminación de un acto privado y profundo entre los progenitores. Subrayó que el bebé solo reconoce el cuerpo materno y necesita tiempo para desarrollar vínculos con otros familiares.

La puericultora enfatizó la importancia de proporcionar un espacio seguro para el desarrollo infantil, mientras reconoce la individualidad y las experiencias únicas de cada bebé.

Repasá la entrevista completa: