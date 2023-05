Llega a su fin el último juicio por los abusos sexuales en el Instituto Próvolo

Mucho tiempo después de conocidos los aberrantes delitos de abusos sexuales a chicos que concurrían al colegio para hipoacúsicos Antonio Próvolo, en Luján de Cuyo, recién comienza a definirse la responsabilidad de las siete administrativas y las dos monjas acusadas.

En el tercer juicio que se sustancia se están discutiendo tres causas y en dos de ellas está involucrada la monja Kumiko Kosaka, acusada de corrupción de menores en una y de abuso sexual agravado por actuar contra menores, en la otra.

Al respecto, el abogado querellante, Lucas Lecour, indicó en El Interactivo, de Ciudadano News: “Estamos en la etapa de alegatos de este tercer juicio, que ha demorado bastante tiempo. Lo empezamos el 2 de mayo del 2021 y recién dos años después hemos podido llegar a los alegatos”.

En cuanto a por qué se tardó tanto en llegar a esta instancia, explicó que hubo distintas razones, “mucho chicaneo por parte de la defensa de las religiosas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez, lo que hizo que esto se prolongara mucho más allá de lo que estaba previsto”.

“También hubo en el medio algunos eventos lamentables, como jueces que tuvieron que ser apartados de la causa, uno de ellos por hacer chistes en un grupo de WhatsApp con otros fiscales sobre Kumiko y el segundo por tener manifestaciones inapropiadas para un juicio para el cual las víctimas son personas con discapacidad, y eso llevó también a que se lo apartara, y en consecuencia nombrar nuevos jueces. Todas estas cuestiones provocaron demoras que hicieron que llegáramos a dos años de juicio y todavía no tengamos sentencia”, agregó Lecour.

“En este momento está alegando el fiscal, y estimamos que terminará de alegar respecto de las tres causas que están acumuladas en este juicio. En realidad las acumulaciones no tienen que ver con la cantidad de imputados, porque hay una de las causas en las que están casi todas imputadas, con excepción de Kumiko Kosaka, que está en una causa aparte. Esto tiene que ver con que en la instrucción, cuando empezaron esta investigación, la religiosa estuvo prófuga un tiempo y entonces quedó relegada de la causa principal y por eso tiene una causa aparte”, indicó el querellante.

“Es diferente el grado de responsabilidad que hay en el caso. Kosaka es una de las que mayor responsabilidad tiene, no solo porque enfrenta acusaciones de omisión, por no haber denunciado a pesar de tener conocimiento de los abusos dentro del Próvolo, sino que también es la única que enfrenta una acusación por haber abusado de uno de los chicos.

"Mientras que la mayoría del resto de las imputadas tienen responsabilidad por no haber denunciado los hechos, y en el caso de Graciela Pascual, quien era representante legal del Próvolo, es la segunda en un grado de responsabilidad en cuanto a la cantidad de pruebas y hechos que hay imputables a ella por no haber adoptado una medida de protección hacia los chicos, e incluso haber impedido que los padres tomaran medidas de protección, bajo amenaza de que si denunciaban los iban a echar del colegio y no iban a tener a dónde mandar a sus hijos con discapacidad auditiva”, expresó.

Ante la consulta de cuándo cree que estarán las sentencia, el abogado estimó que “es difícil dar fechas con este contexto, (porque) han pasado muchas cosas. Nosotros pensábamos que íbamos a alegar la semana pasada y todavía no hemos empezado porque pasan cosas insólitas".

"Por ejemplo, el viernes se suspendió el juicio porque había problemas de cloacas en el edificio, lo que llama la atención en un edificio nuevo. Estimamos que lo estaremos terminando aproximadamente antes de la feria judicial de julio”, expresó el letrado.

“Hay varias causas que no han sido resueltas por distintas razones, en algunos casos porque los chicos todavía no han aprendido el lenguaje de señas para poder dar su declaración, a pesar que hay elementos físicos que hacen prever que han sido víctimas de abuso sexual".

"Hay otros casos de chicos que todavía no están en condiciones psíquicas para declarar, y muchos de ellos están en terapia para poder tener la fortaleza que se necesita para declarar sobre los hechos de abuso sexual que han sufrido en su infancia. Hay varias causas que todavía ni siquiera han sido elevadas a juicio y estimamos que algunas de ellas puedan ser elevadas”, expresó.

Después, opinó sobre el accionar de la Iglesia ante los hechos expresando: “El informe nos ha permitido ver en papel lo que nosotros manifestábamos en los medios y en el expediente judicial, que es la falta de colaboración por parte de la Iglesia, no solo con la Justicia argentina para investigar estos hechos y sancionar a los responsables, sino también en la falta de reparación a las víctimas”.

“Vimos a la Iglesia más preocupada por su patrimonio que por saber la verdad de lo que sucedió allá adentro, por hacer un verdadero repudio a este tipo de conductas. No hubo de su parte una verdadera condena a estas personas y han seguido protegiéndolas. A las dos monjas les han puesto los mejores abogados posibles. Es toda una movida de parte de la iglesia en búsqueda de la impunidad y de mantener el buen nombre sin interesarle lo que han pasado estas víctimas”, concluyó Lecour.

